Новый Renault Duster увидит свет в Париже
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Новый Renault Duster увидит свет в Париже
Июнь 11 16:47 2017

Совсем скоро презентуют новое поколение Renault Duster.

Новое поколение французского бюджетного кроссовера Renault Duster продемонстрируют 22 июня ходе проведения парижской автомобильной выставки. Как многим известно, данная модель в некоторых странах предлагается под дочерним брендом Dacia Duster.Renault Duster 2014

Несмотря на то, что презентация состоится в ближайшие дни, продажи обновленной версии начнутся только в следующем году. Ранее сообщалось, что второе поколение, которое будет реализовываться в России, будет построено на базе платформы B0.

Но в Европе Renault Duster будет производиться на базе платформы CMF альянса Renault-Nissan. На этой платформе выпускаются внедорожники Kadjar и X-Trail. По словам экспертов, данная платформа не относится к бюджетным. Исходя из этого, можно предположить что российская и европейская версия кроссовера будут продаваться по разной цене.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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