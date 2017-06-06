Peugeot Partner – маленький развозной фургон 21

У французов есть такое понятие: «антисемитизм после пяти». Это означает, что до 17:00 они все коллеги, уважают друг друга, любят друг друга, нормально сотрудничают. После 17:00 выясняется, что они друг друга терпеть не могут, готовы сделать какую-нибудь гадость, наступить на ногу и спустить твоему велосипеду шины.

Это заболевание общества потихоньку распространяется, но в концерне PSA оно захватило явно не все отделы. Вот, например, отдел управляемости и плавности хода по сию пору никак не поражен этим недугом. Там люди работают по-честному. Подвеска и управляемость у Peugeot, у Citroën, конечно, на высоте. То, как из простейших подвесок французы умеют мастерить машины, прекрасно управляемые, драйверски азартные, входящие в поворот по классической европейской школе остроты, это достойно уважения. Видно, что там клиента знают в лицо и к этому клиенту относятся с невероятным почтением.

А вот, например, в отделе эргономики концерна PSA люди уже заражены «антисемитизмом после пяти», они знают своего клиента и терпеть его не могут. Поэтому столь эклектичны бывают у них машины.

Peugeot Partner первого поколения 1996 года поразил всех, потому что это была дебютная модель в классе, не имевшая аналога. Раньше коммерческие машины подобного уровня делали при помощи болгарки и автогена, разрезая на разные клочки что-нибудь серийное. Брали какую-нибудь мелочь, добавляли ей нужное, отрезали всё лишнее и получали очень компромиссную машину.

Это были маленькие развозные фургоны, полученные путем адаптации. А вот, чтобы с нуля, на платформе, сделать полностью новую машину, задача которой – быть именно коммерческим автомобилем — первыми додумались именно в концерне PSA. У них тогда родился Peugeot Partner. Это был очень интересный Peugeot Partner, на платформе Peugeot 306. У него сзади стояла торсионная подвеска, и в поворотах он, конечно, был абсолютным королем. По управляемости никто себе подобную технику позволить не мог, тем более коммерческую.

Маленький ловкий Partner был замечательной машиной. Его даже локализовали у нас, производили в Таганроге и он назывался Донинвест Орион-М. Было много разных вариантов, как сделать из француза русского. Машинка очень пришлась ко двору, по сию пору работает. Причем ее последняя версия, когда она уже распродавалась со складов, с мотором 1,4, глухой фургон без пассажирских сидений, стоила смешные копейки. Те, кто разумно вложил деньги в покупку этого автомобиля, не пожалели.

Тем более, у французов еще есть прекрасная манера не ржаветь. Машины концерна Peugeot Citroën сопротивляются коррозии по всему миру настолько успешно, что даже в нашей соленой стране им дают на кузов 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Замечательный результат.

И вот пришел в 2008-м году новый Partner, он же и новый Citroën, это абсолютно одна и та же машина, просто у них немного разное выражение лица и разные логотипы. Как всегда целая гамма, много двигателей, несколько вариантов открытости-закрытости кузовов. Причем на этого Partner выпала в том числе версия Dangel. Она не стала полноприводной, к сожалению, но приподнялась на 200 миллиметров дорожного просвета и получила блокировку переднего дифференциала, благодаря чему стала очень подходящим для нашего климата и бездорожья автомобилем.

Недолго продавалась. Тем не менее, по сию пору тоже бегает. Иногда люди звонят нам из-за руля этой машины, и я всегда говорю одно и то же: не вздумайте продавать. Потому что ничего аналогичного не найти.

Что из себя представляет уже после двух рестайлингов Peugeot Partner Tepee нынешнего 2017-го года? Он сохранил абсолютно все те достоинства и недостатки, которые были заложены в него инженерами разных отделов, в разной степени пораженных «антисемитизмом после 17:00». Самое удивительное, что наворотили французы, случилось в оделе эргономики. Над левой педалью инженеры работали левой ногой. В результате педаль прикусывает ногу.

Там в самом нелепом месте стоит возвратная пружина. Если у вас вдруг по какой-то причине нога не 36-го размера, то есть вы не маленький арабчик или не скромная мамзелька, то, как только вы продавили сцепление до пола, на обратный ход ногу нужно выдергивать, потому что ее капканом закусывает пружина. Нужно привыкать, нужно заставлять себя либо держать ногу на весу на протяжении всего рабочего дня, либо ставить ее на пятку в самом дальнем конце салона с таким расчетом, чтобы только пальчиками давить на педальку.

При этом, конечно, желательно надеть чешки, поскольку любая обувь с протектором сыграет с вами злую шутку. Как можно было так левой ногой работать над левой педалью – загадка, потому что в принципе у других моделей Peugeot ничего подобного нет.

Рычаг КПП в этой меблированной комнате отодвинут в дальний угол с таким расчетом, чтобы можно было перевозить как можно больше груза. Машина, кстати, не имеет автоматической коробки, существует лишь одна разновидность с роботом, она к нам тоже не поставляется, поэтому есть только вариант с механикой, к рычагу которой нужно тянуться через весь салон. Рычаг в самом неожиданном месте, где-то в районе лобового стекла.

Коробка работает нормально, привод по избирательности – допустимо, но нужно присидеться, привыкнуть, заставить себя. И представьте себе: вам прикусывает левую ногу, вы не можете дотянуться до рычага, вам нужно через весь салон ползти к этому рычагу, и у вас два прекрасных, великолепных по форме наружных зеркала заднего вида, в которые ни черта не видно. Справа непонятно, есть КАМАЗ, или нет КАМАЗа, крадется автобус, или не крадется, что там вообще происходит, неизвестно. Зеркало должно быть развернуто по горизонтали, но оно вытянуто в вертикаль как Эйфелева башня. Да, действительно, очень красиво сделано – но пользоваться им нереально.

Ось наклона спинки водительского сидения приподнята, поэтому она находится не на уровне вашей ватерлинии, а где-то на уровне почек. Из-за этого откинуться назад не получится, можно только опрокинуться. Когда необходимо изменить угол наклона, вы не отклоняете, а опрокидываете спинку заднего сидения. Вообще, сиденье само по себе довольно странное. Оно очень похоже на просиженный тазик, и чтобы его отрегулировать под себя, нужно гораздо больше усилий, чем принято в современном автомобилестроении.

Удивительно также то, что в этой машине, в ее огромном пространстве, предусмотрено очень много разных крючочков, разных полочек, и даже тайников, включая два традиционных тайника для перевозки наркотиков. При этом багажное пространство организовано таким образом, что в нем можно хорошо возить лишь крупный груз или стиральную машину, но совершенно невозможно возить мелкие покупки из супермаркета – расшвыриваются по всему багажнику. Ни одного крючочка, ни одного гвоздика, чтобы повесить туда, например, французский багет. Он должен у вас валяться по полу вперемежку с мешками цемента.

В результате получается, что инженеры, которые работали над управляемостью, над плавностью хода – молодцы. Только французы могут с такими простейшими инструментальными возможностями достигать подобного результата, как будто у вас многорычажка сзади стоит. При том, что на втором поколении Partner изменили подвеску, сделали обычную, от модели 308 безо всяких торсионов. Просто обычная балка, то же самое, что у нас на ВАЗ-­2109 или на Москвиче 2141, но работает отлично.

Благодаря отменной управляемости машина получилась верткая и, не смотря на то, что она здоровая, вы в тесном городе прекрасно вписываетесь в любой пейзаж. Вы можете тихонечко встать куда-нибудь под разгрузку, вы можете заехать в узкий двор, вы можете нормально маневрировать, будучи развозчиком пиццы среди неряшливо припаркованных машин. При этом у вас две задние боковые двери сдвижные. Замечательные, очень хорошо работают, грамотные по своему алгоритму, вполне логичны по управлению. Поэтому любой инфантильный парижанин с ними обыденно справится, в салон проникнет, где и нормально обустроится.

В грузопассажирской версии Терее два откидных столика на спинках передних сидений. Выполнены они аккуратно и с инженерным остроумием. Французы очень изящно решили этот вопрос, не добавив ни одной детали, которую можно было бы сломать. То есть там нет какой-то оси, зажимов, пистонов. Просто вставлена на рельсы площадка, которую вы выдвигаете на себя, и она оказывается столиком. Настолько изящное, настолько классное решение – сломать невозможно, а пользоваться очень удобно. Молодцы французы.

Вот по этому же принципу у них так же аккуратно продумана идея заднего центрального подлокотника – это спинка сидения второго ряда. Вы роняете ее вперед, либо возите длинномеры, либо получаете очень удобный подпор с двумя отформованными подстаканниками.

Так же классно продумана идея открывания заднего стекла. Вы можете откинуть всю дверь, получите огромный навес. Но в Париже тесно, и не всегда получается распахнуть полутораметровую дверь. К тому же французы паркуются бампер в бампер. У них же есть такая особенность – друг об друга постучать и поцарапаться. У нас-то в стране за это привычно убивают, а у них это нормальное мастерство, которое позволяет людям очень аккуратно всем пространством воспользоваться по своему усмотрению.

И вот вас подперли сзади, дверь не открывается, тогда открываете заднее окно. Нажимаете кнопочку, совершенно спокойно, механически, без какого бы то ни было электропривода. Дергаете на себя это окошечко, оно всё целиком, вместе с дворником, уходит вверх, и у вас есть возможность дотянуться до того, что лежит на полке, либо, взяв удочку и спиннинг с сачком, выловить то, что у вас лежит на дне багажника.

Багажник глубокий, багажник большой, помещается там очень много. Я мерил в ротвейлерах, мой ротвейлер казался в этом багажнике совершенно маленьким, крошечным, больше похожим на болонку. Там таких ротвейлеров можно было еще штук пять посадить, и они бы совершенно нормально разместились в дальней дороге.

Но, конечно, всё это меркнет на фоне самого главного достижения Peugeot Partner, которое появилось у них с дебюта 2008 года и по сию пору является непревзойденным никем.

Вы обращали внимание, что с детства очень хочется, например, засунуть пальчик в розетку? Но ни одна розетка не приспособлена для этого. И только у Артемия Лебедева лаборатория разработала прекрасную, дизайнерски великолепную идею дактилоадаптера, позволяющего сунуть два пальца в розетку так, чтобы уж точно закоротило.

Вообще пальцы в розетку не помещаются. А французы здесь, на торпеде, сделали два верхних дефлектора по центру салона (системы вентиляции), а под ними два великолепных, чрезвычайно удобных отверстия для сования пальцев. Если вы помните, какая вас постигала неудача в детстве, когда вы совали пальцы в розетку, то здесь вы можете насоваться вдоволь. И один палец, и два, а если вы мамзелька, то рука войдет туда по локоть.

Зачем сделана эта дырка? Никто не знает. Только французы дебютировали со своим Partner второго поколения, как все у них спросили: это что? Мобильный телефон туда не влезает, iPhone туда не помещается. Зачем эта дырка? Что там такое должно быть, и почему их две? Очень красиво. А функционал какой? И французы из концерна PSA уже девять лет не могут ответить на этот вопрос.

Ответ очень простой – пальцы совать. Так удобно совать пальцы можно только в Partner. Ни в одном другом автомобиле невозможно так комфортабельно, классно, наотмашь засунуть свои пальцы во что бы то ни было. А здесь – пожалуйста. Причем они всегда чистые, не испачкались. Это гениально. Никто себе подобных вещей не позволяет.

А французы знают, что вот стоит, например, месье в пробке, ему скучно, педаль прикусила тебе ногу, до рычага не дотянешься, музыку слушать тяжело, потому что переключение с флешки на радио найти невозможно. Оно, конечно, есть, но чтобы оно сработало, нужно флешку вынуть, тогда она сама переходит на радио. А кнопку переключения вы не найдете, даже прочитав инструкцию. И что делать от тоски? Совать пальцы. Куда, под дверь? Нет, больно. В какую-то щель? Нет, не получится. А тут специальная дырка. Красивая, с хромовым ободком, чрезвычайно удобная.

Помимо этого, конечно, в арсенале автомобиля есть еще очень хороший руль. Острый, он позволяет объехать препятствия на скорости. Машину не будет кидать, потому что по рулю французы свою школу не утратили. Там нет «антисемитизма после пяти», машина круглосуточно рулится хорошо.

Классные французские тормоза. Французы вообще в этом отношении имеют некую особенность, они делают очень острые тормоза, хватающие сразу. И французские машины останавливаются на любом покрытии, на любой резине, как правило, с рекордными показателями, превосходя всех остальных, в том числе и немцев. У Peugeot очень хорошие, чуткие тормоза, вне зависимости от нагрузки. Даже если вы кидаете 500 килограмм себе на хвост, то машина останавливается как вкопанная. Если вы идете порожняком, машина точно так же останавливается как вкопанная.

По подвеске: она позволяет нормально проходить лежачих полицейских, а это шикарно.

Это приятно, когда ты проезжаешь, не останавливаясь. Всё-таки лежачие полицейские ведь не для того, чтобы ты скидывал скорость и пропускал кого-то, иногда и пропускать некого. Они сделаны просто для того, чтобы в нашей неровной стране неровности были даже на тех небольших ровных участках дороги, которые мы себе можем позволить.

То есть криво в этой жизни должно быть всё, и поэтому дорога должна быть, конечно же, кривая. Но сглатывает подвеска Peugeot Partner эту кривизну таким образом, что вы спокойно едете дальше, не особо поперхнувшись, даже не услышав традиционный лязг амортизаторов, которые погромыхивали на дорестайле, а сейчас ведут себя очень тихо.

И в целом машина удобная для города. Она крупнее своего предшественника. Она дает аквариумную обзорность. Если вы не обращаете внимания на странные зеркала, не показывающие ничего, и крутите головой, то вы имеете возможность видеть всё. Остекление потрясающее, как в аквариуме.

К тому же тот сотрудник в отделе эргономики, который не заражен пренебрежением к своему клиенту, разместил водительское сидение с таким расчетом, что вы сидите достаточно высоко и имеете возможность заглянуть и перед капотом, и под заднюю ось, и понять, что у вас справа, не говоря уже о том, что слева.

Как только вы быстро маневрируете на перегруженной машине с хорошим рулем и чуткими тормозами в городе, вы тут же становитесь королем этого пространства, потому что вы никому не мешаете, вы ни об кого не третесь зеркалами и бортами, и у вас машина чрезвычайно послушна. Молодцы, пятерку за то, как она может классно влиться в городской поток и потом аккуратно из него вынырнуть в любой двор для доставке груза.

Двигатель всё тот же, который немцы, отомстив, подбросили французам. Это тот самый 1,6, 120 лошадиных сил, есть на грузопассажирских вариантах и дизель, 90 лошадиных сил. Есть этот же мотор и в другой степени форсировки. Но в целом это тот самый, который во всем мире называется двигателем семейства Prince PSA BMW. BMW его не любит, французы в него вцепились мертвой хваткой. У себя дома они по праву гордятся тем, что данный мотор получал десять лет подряд все награды, все первые места на Engine of the Year, какие только были, потому что он действительно гениален.

И сейчас по ресурсу его уже, конечно, заставили работать нормально.

Когда этот двигатель только пришел к нам, у него капремонт начинался после 15 000 пробега. Потом усилием воли французы смогли довести его до 30 000 пробега, после чего капремонт с заменой головы. Но потихонечку уже подняли где-то до 100 000.

Хотя да, по сию пору у них есть эта игра «везет-не везет», когда в третьем цилиндре вдруг пропадает компрессия. Лечится только заменой головки блока, отчего это происходит, непонятно. Двигатель с цепью, что большой плюс. Но цепь, конечно же, растягивается. Немцы очень аккуратничают с ним, они его не любят, тем более что немцы делают акцент именно на дизеля, и дизеля у них у BMW под капотом чувствуют себя хорошо.

Французы вцепились мертвой хваткой именно в этот бензиновый двигатель, и его по всему миру толкают. Но у нас это наименее нужный вариант. С дизелем, конечно, было бы лучше, но дизель мы уже не любим, поэтому что с нами делать, непонятно.

И в сухом остатке – чрезвычайно удобная машина, но только после привыкания. Но привычка от вас требует именно французского подхода, когда вы начинаете утро с красного вина и фуагра, заканчиваете день «Виагрой». Вот после такой адаптации да, у вас всё получится.