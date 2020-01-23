Немного о пикапах: Южная Америка

Экономическое и политическое развитие стран Южной Америки тесно связано с преобладанием в регионе сфер деятельности, основанных на аграрном секторе. Кроме того, близость США, имеющих развитую автомобильную промышленность, значительно ограничивало возможности для развития собственного автомобилестроения.
На сегодняшний день Южная Америка сконцентрировала в крупных странах своего региона множество заводов ведущих мировых автопроизводителей, однако автомобили собственного производства там тоже имеются. К сожалению часть автомобильных компаний уже канула в лету.
Хочется остановиться на пикапах местного производства, а так же разработанных и изготовленных рядом компаний с учетом требований местного рынка.
Сегодня местный производитель в Бразилии серьезно поддерживается государством. Протекционистская политика приносит свои плоды: складывается ситуация, что из-за высоких пошлин ввозить автомобили в страну невыгодно, а вот инвестировать средства в местный автопром – вполне. Как результат – появление на территории страны филиалов и дочерних предприятий крупнейших мировых автопроизводителей, таких как Chrysler, Ford, Volkswagen, Suzuki и т.д.
Agrale – компания была основана в 1962 году, производит легкие грузовики, внедорожники, автобусы и сельхозтехнику. Пикапы этой компании широко применяются во всех сферах деятельности человека начиная от сельского хозяйства и заканчивая вооруженными силами.
Agrale Marrua AM50 Lp 2004
Agrale Marruá AM100 Cabina Doble 2005-15
Agrale Marruá AM200 Customized 2017
В 1995 году в Бразилии была основана компания Troller, выпускающая легкие внедорожники. В период с 2006 по 2008 год компания построила 77 пикапов Pantanal, базировавшихся на платформе модели Т4 и оснащавшихся дизелем, объемом 2,8 литра.
Troller Pantanal 2006-08
Из местных производителей пикапов пожалуй все, больше мне не попадалось. Однако большой вклад в развитие пикапостроения в регионе внесли Chevrolet и Ford. Надо отметить, что Бразильские автомобили весьма отличались от штатовских как по дизайну, так и в техническом плане, по крайней мере до начала 2000-х.
Chevrolet 3100 1962
Chevrolet 3100 Pickup 1962-63
Chevrolet S10 1974-76
Chevrolet D-20 Quad-Cab 1986
Chevrolet D-20 Conquest 1996
Chevrolet S-10 Crew Cab 2008-12
Что касается Ford, то прообразами Бразильских версий автомобилей послужили не только штатовские пикапы F-series, но и европейские Courier и Ranger.
Ford F-100 1962-64
Ford F-75 Pickup 1972-83
Ford F-100 1979
Ford Courier 1976
Ford Courier 1996-2000
Ford Ranger Double Cab 2010
Ford Pampa 1.8 L 1990–97
В Бразилии раньше существовало много небольших фирмочек, переделывавших обычные пикапы в многоместные и даже в своеобразные седаны.
Ford F-1000 GB 1986-91
Ford F-1000 1979-86
Brasinca Andaluz 1993
Кроме уже описанных выше моделей, рынок пикапов Бразилии разбавляется и другими европейскими и японскими производителями, такими как Fiat, Nissan, Volkswagen и др.
Fiat Fiorino Pick-Up Trekking 1996-98
Nissan Frontier Crew Cab 2008-12
Volkswagen Saveiro 1983-87
Volkswagen Saveiro 1991-96
Volkswagen Saveiro Cross CD 2016
Volkswagen T2 Double Cabine Pickup 1982
Второе место по производству автомобилей в Южной Америке занимает Аргентина. Здесь расположено много филиалов американских и европейских фирм, работающих на Южную Америку. В разное время аргентинцы пытались продвигать и свои бренды, но это дело у них не особо ладилось.
Вообще автопромышленность в этой стране зародилась в 1950-х годах. Усилиями Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) и Kaiser Motors было создано совместное предприятие Industrias Kaiser Argentina (IKA), которое с 1952 года начало производить внедорожники Willys Jeep. Были среди них и пикапы.
IAME Rastrojero 1952-67
IAME Rastrojero Diesel 1968-79
В 1913 году в Буэнос Айресе был построен завод компании Ford Motor Argentina. С 1925 года в Аргентине развернуло производство General Motors de Argentina. Компании на протяжении многих лет снабжали аргентинцев автомобилями местного производства, в том числе и пиками, очень похожими на штатовские, но все же имевших и свою изюминку.
Chevrolet Crew Cab C10 Argentina 1960
Chevrolet C-20 1993-97
Ford F-100 1957
На этом к сожалению мои познания в области пикапов, производившихся в Южной Америки, заканчиваются.
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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