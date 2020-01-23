Немного о пикапах: Южная Америка

Итак, в прошлой статье мы немного ознакомились с пикапами в США. Теперь предлагаю не убегать далеко и переместиться немного к югу – в Южную Америку

Экономическое и политическое развитие стран Южной Америки тесно связано с преобладанием в регионе сфер деятельности, основанных на аграрном секторе. Кроме того, близость США, имеющих развитую автомобильную промышленность, значительно ограничивало возможности для развития собственного автомобилестроения.

На сегодняшний день Южная Америка сконцентрировала в крупных странах своего региона множество заводов ведущих мировых автопроизводителей, однако автомобили собственного производства там тоже имеются. К сожалению часть автомобильных компаний уже канула в лету.

Хочется остановиться на пикапах местного производства, а так же разработанных и изготовленных рядом компаний с учетом требований местного рынка.

Бразилия:

Сегодня местный производитель в Бразилии серьезно поддерживается государством. Протекционистская политика приносит свои плоды: складывается ситуация, что из-за высоких пошлин ввозить автомобили в страну невыгодно, а вот инвестировать средства в местный автопром – вполне. Как результат – появление на территории страны филиалов и дочерних предприятий крупнейших мировых автопроизводителей, таких как Chrysler, Ford, Volkswagen, Suzuki и т.д.

Agrale – компания была основана в 1962 году, производит легкие грузовики, внедорожники, автобусы и сельхозтехнику. Пикапы этой компании широко применяются во всех сферах деятельности человека начиная от сельского хозяйства и заканчивая вооруженными силами.

В 1995 году в Бразилии была основана компания Troller, выпускающая легкие внедорожники. В период с 2006 по 2008 год компания построила 77 пикапов Pantanal, базировавшихся на платформе модели Т4 и оснащавшихся дизелем, объемом 2,8 литра.

Из местных производителей пикапов пожалуй все, больше мне не попадалось. Однако большой вклад в развитие пикапостроения в регионе внесли Chevrolet и Ford. Надо отметить, что Бразильские автомобили весьма отличались от штатовских как по дизайну, так и в техническом плане, по крайней мере до начала 2000-х.

Chevrolet:

Что касается Ford, то прообразами Бразильских версий автомобилей послужили не только штатовские пикапы F-series, но и европейские Courier и Ranger.

В Бразилии раньше существовало много небольших фирмочек, переделывавших обычные пикапы в многоместные и даже в своеобразные седаны.

Кроме уже описанных выше моделей, рынок пикапов Бразилии разбавляется и другими европейскими и японскими производителями, такими как Fiat, Nissan, Volkswagen и др.

Аргентина:

Второе место по производству автомобилей в Южной Америке занимает Аргентина. Здесь расположено много филиалов американских и европейских фирм, работающих на Южную Америку. В разное время аргентинцы пытались продвигать и свои бренды, но это дело у них не особо ладилось.

Вообще автопромышленность в этой стране зародилась в 1950-х годах. Усилиями Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) и Kaiser Motors было создано совместное предприятие Industrias Kaiser Argentina (IKA), которое с 1952 года начало производить внедорожники Willys Jeep. Были среди них и пикапы.

В 1913 году в Буэнос Айресе был построен завод компании Ford Motor Argentina. С 1925 года в Аргентине развернуло производство General Motors de Argentina. Компании на протяжении многих лет снабжали аргентинцев автомобилями местного производства, в том числе и пиками, очень похожими на штатовские, но все же имевших и свою изюминку.

На этом к сожалению мои познания в области пикапов, производившихся в Южной Америки, заканчиваются.