Немного о пикапах: Южная Америка

Немного о пикапах: Южная Америка
23 января 18:11 2020

Итак, в прошлой статье мы немного ознакомились с пикапами в США. Теперь предлагаю не убегать далеко и переместиться немного к югу – в Южную Америку

Экономическое и политическое развитие стран Южной Америки тесно связано с преобладанием в регионе сфер деятельности, основанных на аграрном секторе. Кроме того, близость США, имеющих развитую автомобильную промышленность, значительно ограничивало возможности для развития собственного автомобилестроения.

На сегодняшний день Южная Америка сконцентрировала в крупных странах своего региона множество заводов ведущих мировых автопроизводителей, однако автомобили собственного производства там тоже имеются. К сожалению часть автомобильных компаний уже канула в лету.

Хочется остановиться на пикапах местного производства, а так же разработанных и изготовленных рядом компаний с учетом требований местного рынка.

Бразилия:

Сегодня местный производитель в Бразилии серьезно поддерживается государством. Протекционистская политика приносит свои плоды: складывается ситуация, что из-за высоких пошлин ввозить автомобили в страну невыгодно, а вот инвестировать средства в местный автопром – вполне. Как результат – появление на территории страны филиалов и дочерних предприятий крупнейших мировых автопроизводителей, таких как  Chrysler, Ford, Volkswagen,  Suzuki и т.д.

Agrale – компания была основана в 1962 году, производит легкие грузовики, внедорожники, автобусы и сельхозтехнику. Пикапы этой компании широко применяются во всех сферах деятельности человека начиная от сельского хозяйства и заканчивая вооруженными силами.

Agrale Marrua AM 50 Lp 2004

Agrale Marrua AM50 Lp 2004

 

Agrale Marruá AM100 Cabina Doble 2005-15

Agrale Marruá AM100 Cabina Doble 2005-15

 

Agrale Marruá AM200 Customized 2017

Agrale Marruá AM200 Customized 2017

 

В 1995 году в Бразилии была основана компания Troller, выпускающая легкие внедорожники. В период с 2006 по 2008 год компания построила 77 пикапов Pantanal, базировавшихся на платформе модели Т4 и оснащавшихся дизелем, объемом 2,8 литра.

Troller Pantanal 2006-08

Troller Pantanal 2006-08

 

Из местных производителей пикапов пожалуй все, больше мне не попадалось. Однако большой вклад в развитие пикапостроения в регионе внесли Chevrolet и Ford. Надо отметить, что Бразильские автомобили весьма отличались от штатовских как по дизайну, так и в техническом плане, по крайней мере до начала 2000-х.

Chevrolet:

Chevrolet 3100 1962

Chevrolet 3100 1962

 

Chevrolet 3100 Pickup 1962-63

Chevrolet 3100 Pickup 1962-63

 

Chevrolet S10 1974-76

Chevrolet S10 1974-76

 

Chevrolet D-20 Quad-Cab 1986

Chevrolet D-20 Quad-Cab 1986

 

Chevrolet D-20 Conquest 1996

Chevrolet D-20 Conquest 1996

 

Chevrolet S-10 Crew Cab 2008-12

Chevrolet S-10 Crew Cab 2008-12

 

Что касается Ford, то прообразами Бразильских версий автомобилей послужили не только штатовские пикапы F-series, но и европейские Courier и Ranger.

Ford F-100 1962-64

Ford F-100 1962-64

 

Ford F-75 Pickup 1972-83

Ford F-75 Pickup 1972-83

 

Ford F-100 1979

Ford F-100 1979

 

Ford Courier 1976

Ford Courier 1976

 

Ford Courier 1996-2000

Ford Courier 1996-2000

 

Ford Ranger Double Cab 2010

Ford Ranger Double Cab 2010

 

Ford Pampa 1.8 L 1990–97

Ford Pampa 1.8 L 1990–97

 

В Бразилии раньше существовало много небольших фирмочек, переделывавших обычные пикапы в многоместные и даже в своеобразные седаны.

Ford F-1000 GB 1986-91

Ford F-1000 GB 1986-91

 

Ford F-1000 1979-86

Ford F-1000 1979-86

 

Brasinca Andaluz 1993

Brasinca Andaluz 1993

 

Кроме уже описанных выше моделей, рынок пикапов Бразилии разбавляется и другими европейскими и японскими производителями, такими как Fiat, Nissan, Volkswagen и др.

Fiat Fiorino Pick-Up Trekking 1996-98

Fiat Fiorino Pick-Up Trekking 1996-98

 

Nissan Frontier Crew Cab 2008-12

Nissan Frontier Crew Cab 2008-12

 

Volkswagen Saveiro 1983-87

Volkswagen Saveiro 1983-87

 

Volkswagen Saveiro 1991-96

Volkswagen Saveiro 1991-96

 

Volkswagen Saveiro Cross CD 2016

Volkswagen Saveiro Cross CD 2016

 

Volkswagen T2 Double Cabine Pickup 1982

Volkswagen T2 Double Cabine Pickup 1982

 

Аргентина:

Второе место по производству автомобилей в Южной Америке занимает Аргентина. Здесь расположено много филиалов американских и европейских фирм, работающих на Южную Америку. В разное время аргентинцы пытались продвигать и свои бренды, но это дело у них не особо ладилось.

Вообще автопромышленность в этой стране зародилась в 1950-х годах. Усилиями Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) и Kaiser Motors было создано совместное предприятие Industrias Kaiser Argentina (IKA), которое с 1952 года начало производить внедорожники Willys Jeep. Были среди них и пикапы.

IAME Rastrojero 1952-67

IAME Rastrojero 1952-67

 

IAME Rastrojero Diesel 1968-79

IAME Rastrojero Diesel 1968-79

 

В 1913 году в Буэнос Айресе был построен завод компании Ford Motor Argentina. С 1925 года в Аргентине развернуло производство General Motors de Argentina. Компании на протяжении многих лет снабжали аргентинцев автомобилями местного производства, в том числе и пиками, очень похожими на штатовские, но все же имевших и свою изюминку.

Chevrolet Crew Cab C10 Argentina 1960

Chevrolet Crew Cab C10 Argentina 1960

 

Chevrolet C-20 1993-97

Chevrolet C-20 1993-97

 

Ford F-100 1957

Ford F-100 1957

 

На этом к сожалению мои познания в области пикапов, производившихся в Южной Америки, заканчиваются.

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АргентинаБразилияПикапЮжная Америка
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Автор

Алексей Козлов
Алексей Козлов

Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.

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