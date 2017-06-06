«Памятник маразму»
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«Памятник маразму»
Июнь 06 19:57 2017

В Екатеринбурге дороги ремонтируют через пень-колоду?

В Екатеринбурге дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень. Житель соседнего дома рассказал сайту Е1.RU, что пень на этом участке дороги находится уже много лет, и его привыкли объезжать.

Этой зимой велись земляные работы как раз на этом участке дороги, и вот сейчас настало время асфальтировать проезжую часть. И, как несложно догадаться, пень просто закатали в новый асфальт. Теперь у нас во дворе появился памятник маразму,

– сообщил житель Екатеринбурга Дмитрий.

В Екатеринбурге заасфальтировали пень

Фото: E1.RU

Дмитрий обратился в администрацию Кировского района города, где ему ответили, что не знают ответственного подрядчика за работы на этом участке. В земельном комитете горожанину пояснили, что для сноса пня необходимо специальное разрешение.

Позднее стало известно, что дорогу на этом участке ремонтировал Водоканал. В пресс-службе администрации пояснили, что убрать пень должны были еще на начальном этапе работ, а руководителю ведомства будет направлено письмо с просьбой избавиться от останков дерева на проезжей части.

В Екатеринбурге заасфальтировали пень

Фото: E1.RU

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  Article "tagged" as:
Екатеринбургремонт дорог
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Sunni82
Sunni82

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