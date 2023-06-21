Wildberries тестирует беспилотные грузовики Evocargo в Подмосковье

Онлайн-платформа внедрила применение автономных электрогрузовиков

Перевозки грузов автономными машинами Evocargo были запущены в распределительном центре компании в Электростали, Московская область. Движение машин осуществляется по заранее заданному маршруту, определяемому инженером-оператором. На этапе тестирования маршрут имеет протяженность 2,5 км. Автономные машины самостоятельно перемещают предварительно загруженные товары между различными блоками логистического центра, где осуществляется их обработка и сортировка. Проект реализуется в партнерстве с российской компанией Evocargo, которая предоставляет логистический сервис на базе собственных автономных грузовиков.

“Мы ожидаем, что использование таких электромобилей позволит повысить эффективность нашей логистики для наших партнеров и клиентов. На первом этапе скорость перемещения товаров внутри склада может увеличиться вдвое, что впоследствии позволит ускорить доставку заказов до клиентов”, – поделились представители компании Wildberries.

Ежедневно электромобиль перевозит более 50 тысяч единиц товаров, включая одежду, товары для дома, электронику и крупногабаритные предметы. Общая грузоподъемность машины составляет 2 тонны.

Безопасность перевозок и навигация обеспечиваются специальными высокочувствительными световыми и звуковыми датчиками, системой спутниковой навигации и видеокамерами. Кроме того, в случае необходимости экстренной остановки, работу грузовика дополнительно контролирует оператор – один специалист может одновременно отслеживать работу до 10 автономных машин.

Автономный транспорт функционирует без использования топлива, заряжается от электричества и является экологически безопасным.

После завершения этапа тестирования автопарк электромобилей может быть расширен для перевозки грузов между несколькими логистическими центрами Wildberries.