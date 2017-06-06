Пробег на РАФах в Москве 25

Участники экспедиции «От океана до океана» побывали в Москве.

Следующим этапом стало посещение Открытых Фондов Политехнического Института с весьма специфической целью… пощупать Судейский РАФ-2910… экстаз получен!))) И опять же особенно благодаря замечательной экскурсии, жаль короткой(

Кстати, оказывается первая серия это вовсе и не «Звезда», а именно вот такой вариант, это уж потом по «рекламации» добавили больше идейности в облик 21 Волги. Хотя мне тоже нравится именно звездатая. Эта ещё и на «автомате» (не Чайковском если что).

Ну и как знатный ЗАЗовод я естественно не смог пройти мимо единственного сохранившегося прототипа 966 Жужика.

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