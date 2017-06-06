Пробег на РАФах в Москве
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Пробег на РАФах в Москве
Июнь 06 10:55 2017

Участники экспедиции «От океана до океана» побывали в Москве.

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Следующим этапом стало посещение Открытых Фондов Политехнического Института с весьма специфической целью… пощупать Судейский РАФ-2910… экстаз получен!))) И опять же особенно благодаря замечательной экскурсии, жаль короткой(Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах (Москва)

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Кстати, оказывается первая серия это вовсе и не «Звезда», а именно вот такой вариант, это уж потом по «рекламации» добавили больше идейности в облик 21 Волги. Хотя мне тоже нравится именно звездатая. Эта ещё и на «автомате» (не Чайковском если что).

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Ну и как знатный ЗАЗовод я естественно не смог пройти мимо единственного сохранившегося прототипа 966 Жужика.

Впечатляйтесь:Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

Пробег Рига-Владивосток на РАФах Открытые фонды Политехнического Института

По материалам блога.

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  Article "tagged" as:
RAF 2203автомобильные путешествияОт океана к океану
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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