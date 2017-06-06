Обновленный Renault Duster готовят к мировому дебюту
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Обновленный Renault Duster готовят к мировому дебюту
Июнь 06 17:58 2017

Опубликованы шпионские фото Renault Duster нового поколения.

Румынская марка Dacia проводит окончательные испытания обновленного кроссовера Dacia Duster. Напомним, что именно такая модель актуального поколения известна в России как Renault Duster.Renault Duster new 2017

Как сообщалось ранее, новый  Duster станет крупнее и просторнее, чем предшественник. В облике новинки также появились изменения, но старясь сохранить «бюджетность» и доступность «паркетник» в базовом исполнении получит пластиковые бамперы и расширители колесных арок. По непроверенной информации, новый Dacia Duster будет доступен в семиместном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется.Renault Duster new 2017

Официальные представители Dacia пока никак не прокомментировали появившуюся информацию. Новое поколение Renault Duster будет базироваться на той же платформе, что и актуальные модели бренда Dacia. Ранее предполагалось, что новый SUV получит модифицированное шасси от Renault-Nissan. Предварительно обновленный Renault Duster представят на рынке летом следующего года, а его стоимость составит порядка 10 тыс. фунтов (примерно 730 000 рублей по курсу на сегодняшний день).Renault Duster new 2017

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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