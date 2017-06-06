Aston Martin разработает среднемоторный суперкар к 2020 году 15

Aston Martin построит конкурента Ferrari.

Компания Aston Martin собирается к 2020 году создать новый среднемоторный суперкар, который станет конкурентом для Ferrari 488. Эту информацию сообщил руководитель марки Энди Палмер. По словам топ-менеджера планируется выпуск семи новых авто в течение ближайших семи лет. В 2019 году Aston Martin намерен вывести на рынок кроссовер DBX, а в 2020 дебютирует суперкар.

До конца текущего года презентуют новинку марки. Ей станет станет новое поколение модели Vantage. Автомобиль оснастят V-образной восьмеркой объемом 4,0 л, генерирующую 400 или 450 сил. Позже появится версия с 5,2-литровой силовой установкой с отдачей 600 лошадиных сил.

Помимо этого не останется без внимания проект Rapide – Aston Martin планирует выпустить на рынок полностью электрифицированный седан. Кроме того, электро-модификации могут появиться у кроссовера DBX и седанов Lagonda.

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