Aston Martin разработает среднемоторный суперкар к 2020 году
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Aston Martin разработает среднемоторный суперкар к 2020 году
Июнь 06 10:59 2017

Aston Martin построит конкурента Ferrari.

Компания Aston Martin собирается к 2020 году создать новый среднемоторный суперкар, который станет конкурентом для Ferrari 488. Эту информацию сообщил руководитель марки Энди Палмер. По словам топ-менеджера планируется выпуск семи новых авто в течение ближайших семи лет. В 2019 году Aston Martin намерен вывести на рынок кроссовер DBX, а в 2020 дебютирует суперкар.

aston martin concept 2019

Фото: autoexpress.co.uk

До конца текущего года презентуют новинку марки. Ей станет станет новое поколение модели Vantage. Автомобиль оснастят V-образной восьмеркой объемом 4,0 л, генерирующую 400 или 450 сил. Позже появится версия с 5,2-литровой силовой установкой с отдачей 600 лошадиных сил.

Помимо этого не останется без внимания проект Rapide – Aston Martin планирует выпустить на рынок полностью электрифицированный седан. Кроме того, электро-модификации могут появиться у кроссовера DBX и седанов Lagonda.

aston martin concept 2019

Фото: autoexpress.co.uk

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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