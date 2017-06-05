Власти Москвы обещают увеличить количество парковочных мест
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Власти Москвы обещают увеличить количество парковочных мест
Июнь 05 17:58 2017

Число парковочных мест в столице удвоится.

Благодаря программе реновации Москвы увеличится количество парковочных мест. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что число парковочных мест в Москве увеличится в два раза благодаря освобождению территорий за счет сноса ветхих домов и строительства подземных паркингов.

Улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам ночью, будет работать как место для отстоя транспорта. Мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что территорий под парковки будет в два раза больше,Подземная парковка

— сообщил чиновник. При этом заместитель столичного градоначальника сказал, что, по возможности, будут построены многоуровневые паркинги.

За счет программы реновации решаем одну важную проблему — это формирование дополнительных парковочных мест в районах проживания жителей,

— подчеркнул Хуснуллин.

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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Sergey FromMoscow
    Июнь 05, 18:30 #1 Sergey FromMoscow

    Поможет только принудительная госпитализация…

  2. Андрей Викторович Дуденков
    Июнь 05, 18:37 #2 Андрей Викторович Дуденков

    Власти Москвы обещают (с)

  3. Николай Терновой
    Июнь 05, 18:42 #3 Николай Терновой

    Платных? 😉

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