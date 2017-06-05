Власти Москвы обещают увеличить количество парковочных мест 28

Число парковочных мест в столице удвоится.

Благодаря программе реновации Москвы увеличится количество парковочных мест. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что число парковочных мест в Москве увеличится в два раза благодаря освобождению территорий за счет сноса ветхих домов и строительства подземных паркингов.

Улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам ночью, будет работать как место для отстоя транспорта. Мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что территорий под парковки будет в два раза больше,

— сообщил чиновник. При этом заместитель столичного градоначальника сказал, что, по возможности, будут построены многоуровневые паркинги.

За счет программы реновации решаем одну важную проблему — это формирование дополнительных парковочных мест в районах проживания жителей,

— подчеркнул Хуснуллин.

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