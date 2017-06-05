Mitsubishi возобновит выпуск Pajero Sport в России
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Mitsubishi возобновит выпуск Pajero Sport в России
Июнь 05 15:59 2017

Mitsubishi вернет в Калугу Pajero Sport.

Компания Mitsubishi возобновит производство внедорожника Pajero Sport на калужском заводе «ПСМА Рус», сообщил  губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

На «ПСМА Рус» в Калуге решено возобновить производство Mitsubishi Pajero Sport, которое было приостановлено в 2016 году,

— заявил губернатор, не уточнив сроков.Mitsubishi Pajero Sport 2016

В компании пока не комментируют изменения на производстве. Ранее сообщалось, что после снятия с производства Mitsubishi Pajero Sport, автомобиль на российский рынок стали поставлять из Таиланда. Производитель объяснил это желанием испытать новую марку на разных рынках и понять интерес к ней.Mitsubishi Pajero Sport 2016

Также, по словам Артамонова, в настоящее завод «ПСМА Рус» приостановил производство автомобилей. Это связано с организацией выпуска легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen. Ранее губернатор сообщал, что концерн ищет пути активизации своей деятельности, в том числе за счет размещения производств коммерческих автомобилей Peugeot, Citroen. По словам чиновника, коммерческий сегмент автомобилей этого завода всегда популярен  — фургоны и маленькие автобусы, сейчас в Калуге планируют собирать еще одну новую модель коммерческого автомобиля.

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MitsubishiMitsubishi Pajero Sportавтомобильный заводКалугапроизводство автомобилей
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AMSRUS
AMSRUS

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