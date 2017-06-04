Претендент на звание самого быстрого автомобиля на планете 17

В Канаде выпустят самый быстрый электрокар в мире.

Компания Dubuc Motors из канадского Квебека объявила о проекте собственного гиперкара с электроприводом в 2014 году. В данный момент канадцы пересмотрели характеристики проекта, после чего гиперкар Tomahawk стал претендовать на звание самого динамичного автомобиля в мире.

Tomahawk спроектирован, как четырехмоторный электрокар: каждое его колесо приводится в движение собственным двигателем. Совокупно все четыре мотора развивают 800 сил и 1 350 Нм крутящего момента. Принимая во внимание, что Tomahawk практически полностью состоит из карбона, первую сотню он способен, по словам разработчиков, набрать всего за пару секунд. При этом Tomahawk вовсе не мал – в длину автомобиль вытянулся на 4,8 м, а в ширину – на 2,03 м, то есть по габаритам схож, например, с Lamborghini Aventador. Помимо этого у купе не только четыре места, но и два багажника – спереди и сзади, а также практически идеальное распределение веса между осями. Достичь этого удалось благодаря продуманной компоновке силовой установки. Также, отмечается, что Tomahawk не только практически мгновенно ускоряется, но и весьма устойчив в поворотах и способен выдерживать до 1,2 g боковых перегрузок. Стоит сказать, что прежде, чем претендовать на звание производителя самого динамичного серийного автомобиля в мире, компании Dubuc Motors надлежит организовать это самое производство. Сейчас компания в поисках инвесторов и предлагает всем желающим стать акционерами компании. По предварительным планам, выпуск гиперкара Tomahawk начнется не ранее следующего года.

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