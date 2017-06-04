Претендент на звание самого быстрого автомобиля на планете
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Претендент на звание самого быстрого автомобиля на планете
Июнь 04 08:11 2017

В Канаде выпустят самый быстрый электрокар в мире.

Компания Dubuc Motors из канадского Квебека объявила о проекте собственного гиперкара с электроприводом в 2014 году. В данный момент канадцы пересмотрели характеристики проекта, после чего гиперкар Tomahawk стал претендовать на звание самого динамичного автомобиля в мире.

Tomahawk спроектирован, как четырехмоторный электрокар: каждое его колесо приводится в движение собственным двигателем. Совокупно все четыре мотора развивают 800 сил и 1 350 Нм крутящего момента. Принимая во внимание, что Tomahawk практически полностью состоит из карбона, первую сотню он способен, по словам разработчиков, набрать всего за пару секунд.Tomahawk - самый динамичный электрокарПри этом Tomahawk вовсе не мал  – в длину автомобиль вытянулся на 4,8 м, а в ширину – на 2,03 м, то есть по габаритам схож, например, с Lamborghini Aventador. Помимо этого у купе не только четыре места, но и два багажника – спереди и сзади, а также практически идеальное распределение веса между осями. Достичь этого удалось благодаря продуманной компоновке силовой установки. Также, отмечается, что Tomahawk не только практически мгновенно ускоряется, но и весьма устойчив в поворотах и способен выдерживать до 1,2 g боковых перегрузок.Tomahawk - самый динамичный электрокарСтоит сказать, что прежде, чем претендовать на звание производителя самого динамичного серийного автомобиля в мире, компании Dubuc Motors надлежит организовать это самое производство. Сейчас компания в поисках инвесторов и предлагает всем желающим стать акционерами компании. По предварительным планам, выпуск гиперкара Tomahawk начнется не ранее следующего года.Tomahawk - самый динамичный электрокар

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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