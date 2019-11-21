Haval продолжит инвестировать в российскую экономику

Сейчас инвестиции Haval в России составляют более 500 миллионов долларов, сосредоточенных в первую очередь в промышленных технологиях и развитии производственных линий завода в Тульской области

Следующим этапом развития бренда на территории Российской Федерации станут 22,4 миллиарда рублей инвестиций в развитие завода, включая создание локального R&D центра до 2028 года, а также обеспечение 3 000 новых рабочих мест.

Запуск завода Haval стал одним из ключевых событий года в рамках развития российской автоиндустрии, а также эффективным решением для роста экономики и расширения российско-китайского стратегического сотрудничества. Это уникальный в своем роде проект — наукоемкое автомобильное производство с высокой долей добавленной стоимости, — который реализуется в контексте политики создания благоприятного инвестиционного климата. На сегодняшний день на предприятии налажено производство инновационных и высокотехнологичных моделей, созданных для молодого поколения – Haval F7, Haval F7х и Haval H9. C момента официального открытия завода с конвейера уже сошли 4 696 автомобилей.

Общий процент локализации достиг 30%; полностью локализовано производство стекол, аккумуляторов и химической продукции, включая масла. На данном этапе завод рассматривает возможность использования российского металла, кроме того, ведутся переговоры с крупнейшими российскими поставщиками автомобильных компонентов.

Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Решение по созданию собственной производственной площадки позволило усилить присутствие Haval в России в целом и способствует всестороннему развитию Тульской области в частности, повышая имидж региона с социально-экономических позиций и в качестве привлекательного работодателя. Так, к середине четвертого квартала на заводе работают более 1 100 сотрудников. В будущем планируется создание дополнительных 3000 рабочих мест. При этом, в общем объеме проектных инвестиций — Haval входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.