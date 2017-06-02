Lada Vesta может получить автоматическую трансмиссию

И мы думаем о введении более люксовых комплектаций, которые появятся в ближайшее время,

– добавил Мор.

Изначально для LADA Vesta покупателям предлагался всего один двигатель вазовского производства объемом 1,6 л мощностью 106 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией.

С октября прошлого года седан Vesta в линейке двигателей появился с 1,8-литровый бензиновый мотор с отдачей в 122 силы. Разгон автомобиля с МКП до 100 км/час занимает 10,2 секунды (с «роботом» – за 12,1 секунд). Максимальная скорость составляет 188 км/ч и 186 км/ч соответственно.