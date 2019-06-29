Porsche объявил о заключительном этапе разработки силового агрегата болида для Формулы E

Разработка силового агрегата первого болида Porsche для Формулы E вступает в заключительную фазу.

Производитель спортивных автомобилей из Штутгарта начнет участие в чемпионате ABB FIA Формула Е в ноябре. Этим летом Международная автомобильная федерация (FIA) проведет омологацию. После нее в компоненты привода для шестого сезона нельзя вносить никаких изменений. Серия инфографики «Дорога в Формулу E» рассказывает о текущем положении дел.

Разработка силового агрегата и трансмиссии имеет исключительное значение для успеха заводской команды Porsche. В целях контроля расходов Формула Е предоставляет всем участникам идентичные батареи, а все компоненты привода являются собственными разработками команд. Поэтому Porsche может выбирать свой собственный путь при создании ключевых узлов и систем, к которым относятся электродвигатель, преобразователь, электронная тормозная система (brake-by-wire), коробка передач, дифференциал, приводные валы, несущая структура и детали задней подвески, а также система охлаждения и блок управления.