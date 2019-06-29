Porsche объявил о заключительном этапе разработки силового агрегата болида для Формулы E

Производитель спортивных автомобилей из Штутгарта начнет участие в чемпионате ABB FIA Формула Е в ноябре. Этим летом Международная автомобильная федерация (FIA) проведет омологацию. После нее в компоненты привода для шестого сезона нельзя вносить никаких изменений. Серия инфографики «Дорога в Формулу E» рассказывает о текущем положении дел.
Разработка силового агрегата и трансмиссии имеет исключительное значение для успеха заводской команды Porsche. В целях контроля расходов Формула Е предоставляет всем участникам идентичные батареи, а все компоненты привода являются собственными разработками команд. Поэтому Porsche может выбирать свой собственный путь при создании ключевых узлов и систем, к которым относятся электродвигатель, преобразователь, электронная тормозная система (brake-by-wire), коробка передач, дифференциал, приводные валы, несущая структура и детали задней подвески, а также система охлаждения и блок управления.
Мальте Хунеке (технический руководитель проекта): «С тех пор как в январе был создан наш болид Формулы Е, мы добились большого прогресса в разработке и испытаниях. Мы можем продолжать оптимизировать компоненты до омологации, чтобы еще лучше подготовиться к дебюту в Формуле Е. Нам очень помогает работа на симуляторах – в частности, при оптимизации системы управления энергопотреблением. Однако настоящие испытания возможны только на трассе. Так, например, ни на симуляторе, ни на стенде невозможно полностью смоделировать поведение автомобиля при наезде на поребрик. Также только на трассе можно наиболее четко понять, как ведут себя шины и как автомобиль тормозит. Все идет строго по плану: и тщательные ходовые испытания, и постоянная работа на симуляторах, и тесты на испытательных стендах. Благодаря этому мы накапливаем важный опыт, необходимый для разработки силового агрегата Porsche».
C 2014 года www.amsrus.ru