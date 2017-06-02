«Лаборатория Касперского» и AVL разработают защиту для «умных» автомобилей 11

«Лаборатория Касперского» запустит IT-платформу для защиты машин от кибератак.

Лаборатория Касперского» и компания AVL — разработчик технологий, применяемых в автомобильных двигателях — объединяют усилия в целях обеспечения кибербезопасности «умных» автомобильных систем нового поколения.

Как рассказали CNews в «Лаборатории Касперского», в рамках этого партнерства компании планируют работать над созданием программного решения, которое обеспечит безопасное соединение как самого автомобиля, так и его компонентов с внешней облачной или сетевой инфраструктурой и исключит возможность несанкционированного вмешательства в эти процессы.

Помимо этого, «Лаборатория Касперского» и AVL предложат способы интеграции передовых технологий и методов киберзащиты во встраиваемые автомобильные системы, а также разработают набор тренингов и образовательных программ по безопасности современных автомобилей.

Одним из главных результатов сотрудничества станет создание гибкой ИТ-платформы, которая позволит автопроизводителям внедрять в машины модуль безопасного соединения (Secure Communication Unit/SCU), используя программные и аппаратные компоненты, предусмотренные технологией производства. Такое комплексное решение не только даст автомобильной индустрии необходимые технологии защиты, но также поможет разработать новые концепции отражения киберугроз — в итоге все это позволит продумывать безопасность автомобилей еще на стадии их проектирования и производства. Прототип нового SCU-решения «Лаборатория Касперского» и AVL планируют представить уже в сентябре текущего года.

Эксперты “Лаборатории Касперского” уже давно изучают уязвимости умных автомобилей и исследуют все многообразие киберугроз, представляющих опасность для автоиндустрии и автовладельцев. Мы уверены, что объединение усилий и знаний секьюрити-экспертов и автопроизводителей — единственный действенный способ обеспечить безопасность экосистемы умных машин. Наше партнерство с AVL — важный шаг в этом направлении, который поможет разработать новые методы и технологии защиты всех соединений автомобиля как с внутренней, так и с внешней инфраструктурой.

— прокомментировал событие Александр Моисеев, директор по продажам «Лаборатории Касперского».

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