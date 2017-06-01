В сеть попали шпионские фото VW Touareg нового поколения 55

Новый Volkswagen Touareg замечен на испытаниях.

Снятый фотошпионами прототип Volkswagen Touareg нового поколения скоро будет запущен в серию. Модель здорово смахивает на предшественника. Но на тестовом прототипе машине видны маскировочные белые полосы, под которыми скрываются истинные решения дизайнеров.

Под пленкой скрыто пространство вокруг фар, нижняя половина передней панели и бока, а замаскированные задние фонари позаимствованы у нынешней модели. Отмечается, что патрубки выхлопной системы не являются фальшивкой.

В целом, в облике серийного Volkswagen Touareg 2018 присутствуют сходные черты с концептом T-Prime, который продемонстрировали весной 2016 года. Автомобиль будет базироваться на платформе MLB Evo, ставшей базой для Audi Q7. Выпускать Volkswagen Touareg 2018 будут на автозаводе, расположенном в столице Словакии Братиславе. Официальная презентация модели, скорее всего, пройдет на автосалоне во Франкфурте.

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