В сеть попали шпионские фото VW Touareg нового поколения
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В сеть попали шпионские фото VW Touareg нового поколения
Июнь 01 21:59 2017

Новый Volkswagen Touareg замечен на испытаниях.

Снятый фотошпионами прототип Volkswagen Touareg нового поколения скоро будет запущен в серию. Модель здорово смахивает на предшественника. Но на тестовом прототипе машине видны маскировочные белые полосы, под которыми скрываются истинные решения дизайнеров.

Volkswagen Touareg 2018

Фото: Motor1.com

Под пленкой скрыто пространство вокруг фар, нижняя половина передней панели и бока, а замаскированные задние фонари позаимствованы у нынешней модели. Отмечается, что патрубки выхлопной системы не являются фальшивкой.

В целом, в облике серийного Volkswagen Touareg 2018 присутствуют сходные черты с концептом T-Prime, который продемонстрировали весной 2016 года. Автомобиль будет базироваться на платформе MLB Evo, ставшей базой для Audi Q7. Выпускать Volkswagen Touareg 2018 будут на автозаводе, расположенном в столице Словакии Братиславе. Официальная презентация модели, скорее всего, пройдет на автосалоне во Франкфурте.

Volkswagen Touareg 2018

Фото: Motor1.com

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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