АвтоВАЗ представит новинку на Московском автосалоне

Об этом в интервью изданию «АвтоВзгляд» сообщил шеф-дизайнер Lada Стив Маттин:
Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт»,
Подробности о новинке, само собой разумеется не сообщаются.
Главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин и его Lada Xcode
Минувший Московский международный автосалон, прошедший в 2016 году, запомнился тем, что «АвтоВАЗа», представил сразу 19 новых моделей. Тогда гвоздем программы, помимо ряда премьерных на тот момент модификаций Lada Vesta и Lada Xray, стал новейший концепт Lada XCode.
Тогда же руководство «АвтоВАЗа» пообещало, что Xcode пойдет в серию в течение ближайших пяти лет. Его планируют оснастить ассистентами, которые уже нашли самое широкое применение на автомобилях зарубежного производства.
Ранее сообщалось, что по технической начинке кроссовер не будет уступать иностранным аналогам : предположительно, серийную версию XCode снабдят не только системой полного привода, но и двигателем с турбонаддувом, а также мультимедийной системой Lada Connect, некоторыми функциями которой можно будет управлять со смартфона.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Новинки (поделки) от (прости Господи) АвтоВАЗа, называются понты.
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