АвтоВАЗ представит новинку на Московском автосалоне
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АвтоВАЗ представит новинку на Московском автосалоне
Июнь 01 11:20 2017

АвтоВАЗ планирует показать новый концепт Lada на Московском автосалоне.

Об этом в интервью изданию «АвтоВзгляд» сообщил шеф-дизайнер Lada Стив Маттин:

Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт»,

Подробности о новинке, само собой разумеется не сообщаются.

Главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин и его Lada Xcode

Минувший Московский международный автосалон, прошедший в 2016 году, запомнился тем, что «АвтоВАЗа», представил сразу 19 новых моделей. Тогда гвоздем программы, помимо ряда премьерных на тот момент модификаций Lada Vesta и Lada Xray, стал новейший концепт Lada XCode.

Тогда же руководство «АвтоВАЗа» пообещало, что Xcode пойдет в серию в течение ближайших пяти лет. Его планируют оснастить ассистентами, которые уже нашли самое широкое применение на автомобилях зарубежного производства.

Ранее сообщалось, что по технической начинке кроссовер не будет уступать иностранным аналогам : предположительно, серийную версию XCode снабдят не только системой полного привода, но и двигателем с турбонаддувом, а также мультимедийной системой Lada Connect, некоторыми функциями которой можно будет управлять со смартфона.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Игорь Скоркин
    Июнь 01, 12:24 #1 Игорь Скоркин

    Новинки (поделки) от (прости Господи) АвтоВАЗа, называются понты.

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