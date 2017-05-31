Юбилейный Ford Explorer сошел с конвейера 28

В Елабуге выпущен 15-тысячный Ford Explorer.

Ford Explorer приобрел широкую популярность в России, в том числе, благодаря серьезной программе адаптации автомобиля для отечественного рынка.

Юбилейным Ford Explorer стал автомобиль в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенный двигателем V6 Cyclone объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП. Ford Explorer в данной комплектации оснащен комплексом систем помощи водителю (адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон BLIS, система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения) и предлагается по цене от 2 949 000 рублей с учетом специальных условий.

Легендарный внедорожник является самым вместительным в линейке SUV компании Ford в России: его салон вмещает 7 человек, причем третий ряд складываемых сидений входит в базовое оснащение автомобиля. В конструкцию американского внедорожника внесено множество изменений, сделавших его эксплуатацию более удобной в российских условиях.

В частности, оба силовых агрегата, предлагаемые для Ford Explorer, были адаптированы под использование 92-го бензина. Появилась возможность дистанционного запуска двигателя для прогрева или охлаждения салона перед поездкой. Уже в начальной комплектации XLT внедорожник оборудуется обогревом лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений, а начиная со следующей комплектации Limited автомобиль оснащается обогревом руля и второго ряда сидений. Для российского рынка была изменена форма переднего бампера Ford Explorer, что улучшило геометрическую проходимость внедорожника.

Внедорожник приводится в движение мощными двигателями V6 рабочим объемом 3,5 л. Атмосферный двигатель Cyclone развивает 249 л.с. и 346 Нм, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 с. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 с при среднем расходе топлива 13,1 л/100 км. Независимо от комплектации, все Explorer оснащаются 6-ступенчатой АКПП и системой интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD, предлагающей пять режимов работы, приспособленных к отдельным видам покрытия: «нормальный режим», «грязь/колея», «песок», «трава/гравий/снег, «помощь при спуске с горы».

В стандартный набор функций безопасности автомобиля входят полный комплект подушек безопасности, включая коленную и шторки для сидений всех рядов, а также электронные системы контроля тяги в поворотах, курсовой устойчивости, помощи при трогании на подъеме.

В настоящее время внедорожник Ford Explorer доступен российским покупателям по цене от 2 499 000 рублей (с учетом всех действующих маркетинговых программ). Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Ford Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок.