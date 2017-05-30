Сравним Cadillac… ну и ЗиМ 79

«Насколько мне известно, подобная система полного привода, распределения тяги между колесами в поворотах, разработана для Audi Q5. Кто у кого заимствовал?» – спрашивают меня из Москвы.

Эту систему мы с вами получили впервые на Honda Pilot предыдущего поколения. Она же на полноприводном Nissan Juke, крайне редкая машина с мотором 1,6, у которой мощность 182 лошадиных силы. Их продано 4 штуки. Остальные Juke у нас переднеприводные. Там тоже управляемый вектор тяги за счет двух подобных муфт GKN-овский. Такая же система стоит на Evoque, такая же система в принципе стоит на многих автомобилях концерна Jaguar Land Rover. Теперь она пришла к немцам, и на Q5 она тоже стоит, это в порядке вещей.

Подобные вещи разрабатывают не сами автопроизводители, а те, кто работают над муфтами, над коробками. Как тот же самый ZF для всего мира, как и Aisin, одна и та же восьмиступенчатая коробка ставится и на Lexus, и на Cadillac.

Совершенно замечательная реплика: «Белая лампочка — доказательство, что вы всё же существуете и вам это не снится». Вот та самая, которая в сидении. При этом чудес в Cadillac ХТ5 на самом деле еще очень много, поэтому запаситесь терпением, я расскажу о трех из них, которые меня тоже очень порадовали.

Обычно вы включаете заднюю передачу, ну, если вы в Cadillac ее нашли, конечно, если вас не толкают четыре негра. Вы ее включили, у вас камера заднего вида дает на монитор картинку, вы видите, куда вы поедете. Причем там очень чувствительный монитор, очень чувствительные сонары, и они дают вам возможность заглянуть за угол. И если вдруг в поле зрения камеры не попадает движущийся объект, то тем не менее сидение вибрирует, подсказывая вам, что сейчас вылетит птичка. Не обольщайтесь, думая, что вы из поворота выезжаете, никого не видите, там никого нет. Там есть, я уже всё чувствую. Очень важная подсказка.

Но это еще не всё. Камер заднего вида у этой машины две. Причем обе с омывателями, что тоже большая редкость. Так вот, вторая камера, не догадаетесь, если не прочитаете инструкцию, выводит цветную картинку во всё зеркало заднего вида. И вы включаете зеркало заднего вида, тем самым характерным язычком, которые есть на архаичных зеркалах типа Жигулей «день-ночь». Здесь это не «день-ночь», а «видео-не видео».

И вы включаете эту функцию и получаете двойную проекцию. Во-первых, в зеркало, в котором картинка без вашей изумленной физиономии и без подголовников, и видно сразу очень широким полем. И вторая картинка этажом ниже, из другой камеры в другом разрешении, и вы видите стереопредставление о том, что же у вас там такое под хвостом происходит.

Вот такие американцы. Вот такие они заботливые о себе. А потом представьте себе, что вы решили багажник открыть. Понятно же, что как-то он открывается, и понятно, что он электрифицирован. Потому что представьте себе американца, который будет это делать вручную. Так не бывает. И вы начинаете искать, как бы это сделать. Ну, снаружи понятно, в конце концов, взял топор или монтировку подсунул, открыл. Ну, да, есть кнопочка, знаете, куда смотреть, в привычном месте электропривод. В салоне-то как открывается? По торпеде прошлись — не нашли. По дверям пошарили — не нашли. По тоннелю прошлись, в том числе ладошкой, не только взором — не угадали.

Так вот, шайба, не кнопка, шайба открывания багажника спрятана в торце двери изнутри, в том самом кармане, где у вас обычно бутылка с минералкой. Аплодисменты в зале за находчивость.

И где-то в инструкции сказано, что она работает в трех разных режимах. Вы можете распахнуть вертикально вверх как зенитчик и тем самым срубить, например, притолоку или низкие ворота. Вы можете открыть в горизонт, и тогда у вас получится хороший навес. И вы можете открыть еще как-то, не знаю, как, потому что я с этой шайбой не подружился. Ну, я ее, конечно, нашел. Случайно нашел, дети подсказали, мимо пробегали, сказали, ой, дяденька, что это у вас. А, это, оказывается, у меня открывание багажника, спасибо, дети, вот вам на мороженое.

Кнопочку эту нажимаешь, а как ее крутить — слушайте, я уже старый. Вот эти американские загадки… Мне бы еще сигары освоить курить, я же не курю по сию пору. А уж как багажник у них открывается, совершенно невозможно понять.

И у них очень интересный адаптивный круиз-контроль. Если разгадать, как он работает, то он вам помогает очень хорошо держать дистанцию до впереди идущей машины. Но главная здесь другая функция. Она совмещена с обнаружением пешехода. Вы можете его не заметить, а система заметит. Она затрясет под вами сидение и она покажет его на дисплее. В том числе и на проекционном, который у вас на лобовое стекло выводится. Вы можете быть невнимательны, а она вам предъявит, что пешеход есть. Вот он метнулся, и совершенно четко контур человечка будет, и вы потом его увидите — а, вот он, суицидник. Бежит, торопится, а не успеешь, я уже затормозил.

А к тормозам, кстати, у кого-то были претензии. Я по прессе посмотрел, с коллегами пообщался, говорят, ватные — ничего подобного, это смотря на чем вы ездили. Если вы с Audi RS7 пересели, то да, наверно, у вас будут трудности. Если вы ездили на любой среднестатистической машине — американцы молодцы, они как раз избавили свой традиционный автомобиль от невнятности привода. Американские машины ведь обычно без руля, без тормозов и без света. Они освещают соседнюю лужайку, тормоза у них такие, что тормозить нужно как электричку, а руль у них плюс-минус галс. Заложил его туда, и как повезет, повернет — не повернет. Здесь руль четкий, тормоза четкие и фары совершенно европейские, светят замечательно.

И, конечно, есть еще две боковушки, когда вы руль закладываете на большой угол, вспыхивает лампочка, позволяющая вам заглянуть в поворот, посмотреть, что там происходит.

А вот мультимедийная система — да, тут американцы оказались как все. Они же пережили трагедию с Ford, который поставил им сим в первом поколении. Рухнувшие продажи Ford Explorer как раз и были тому надгробием. Consumer Reports объяснил, что нельзя покупать эту машину из-за того, как у нее устроена мультимедийная система. Но это же Ford. А где это? Кажись, это у нас, в Америке, а давайте скопируем. Но мы не пойдем впрямую, там же всё-таки Microsoft работал, великий Microsoft.

Написано «Microsoft» — не покупай, не надо, беги. Взяли и сделали нечто свое, написали, что как всегда интеллектуально, дружелюбно, интуитивно понятно. Но нету у людей интуиции, способной разгадать, как это работает. Не водится. Да, можно потыкать пальчиком, да, иногда бывает результат. Бывает даже везение. В принципе же даже бывают счастливые люди, которым просто от рождения повезло. Они разберутся, как это работает. Остальные будут читать инструкцию, мучительный результат и фиаско гарантированы.

Но звук воспроизводит система Bose. Включаю, вспоминаю, что когда-то у меня был свой первый Москвич, в нем стоял приемник «Былина». И он был такой же. Звук есть? Есть. Он громкий? Громкий. И вот в Nissan Murano, о котором я на прошлой неделе рассказывал, та же самая картина. Очень мощный звук, очень громкий. Ребят, да вы послушайте, что там в Volvo. Вы послушайте систему Meridian, которая стоит у Jaguar. Вот как должно это звучать. Нет, оно не звучит.

Очень многие по поводу подобного V-образного двигателя в 3,6, утверждают, что в него можно заливать 92-й бензин. А и вправду можно. Производитель не возражает, на 92-м расход не растет. Как полагается ей 14,5, так она и ест 14,5. Но при этом никакой детонации, никакой потери тяги. Вполне возможно, что мы доиграемся до гробовой доски гораздо быстрее, и капремонт там уже буквально после 100 будет светить.

Но в данный момент на 92-м едет очень хорошо, очень убедительно. И у этого двигателя система отключения двух лишних цилиндров. Как только вы легли в горизонт и спокойно едете, не ускоряясь и в ровном режиме, два цилиндра отключаются, снижается расход топлива. Он, конечно, не добавляет вам бензина в бак, но очень приятная схема.

Cadillac такие вещи себе позволяют давно, они еще в конце прошлого века начали это делать. Да и вообще концерн GM на всяких V-образный восьмёрках это опробовал, сейчас до шестёрок добралось. Правда, у корейцев такая же система работает на рядных четвёрках, когда у них отключаются два цилиндра и машина становится двухцилиндровой. Это только для американского рынка, потому что американский потребитель к этому готов. В Европе такую машину не найдешь. И в Корее такую машину тоже практически не найдешь.

Слушатель. Здравствуйте, Сергей. Хотел узнать о Range Rover Sport. Пробег 102 000.

С. Асланян. Ух ты! Ну, и как у вас эти 102 000 были прожиты? С данным дизелем и вообще по подвеске вопросов не возникало никаких?

Слушатель. Ну, так, по мелочи. Дороги сами знаете какие.

С. Асланян. Да, дороги, конечно, не очень ровные. Хотя и машина типа внедорожник. А к дизелю по идее у вас претензий пока никаких не возникло?

Слушатель. Нет, всё хорошо.

С. Асланян. Дизелёк у него хороший, французский фирмы Peugeot, и это хороший мотор, на нем половина Европы ездит. Ну, и не только Европы. Но двигатель — это последнее, что у вас сломается. Если, не дай бог, сломается, вы будете его чинить не у Jaguar Land Rover, вы его будете чинить у мастеров, которые знают V-образные шестёрки Peugeot и Citroën. Получится раз в 8 дешевле.

Слушатель. Я в принципе сейчас у таких и обслуживаюсь.

С. Асланян. Да, всё правильно, и они вам, собственно, машину и сберегли. Она прослужит гораздо больше, потому что 100 000 для нее — ну, так, размялась. 300 000 она нормально выхаживает. Тем более, она ж красивая. Вот на что можно поменять этот автомобиль?

Слушатель. Даже не знаю, на что.

С. Асланян. Ни на что. А цвет у вас какой?

Слушатель. Белый.

С. Асланян. Ни на что вы никогда не поменяете эту машину. Потому что то, что пришло ему на смену, выглядит — ну, да, привыкнем со временем. Но ваш-то красавец. Поэтому замечательно, что у вас всего лишь середина экватора, даже разминка, 100 000. Ездить и ездить.

Слушатель: Значит, Renault Duster 13-го года. Двигатель 1,6 бензин ручка. Вопрос такой: в следующей комплектации идет двухлитровый двигатель. Полный привод. Скажите, пожалуйста, на мой взгляд, двухлитровый всё-таки лучше, чем 1,6. Здесь они промахнулись или такая задумка оправдана?

С. Асланян. Знаете, двигатель справляется и этот двигатель дал вам возможность по цене тем не менее взять полноприводный автомобиль на ручке, которые уже не совсем кроссовер, а даже с элементами внедорожности. Это вежливость производителя, который позволил вам получить практически то же самое, но с двигателем 1,6. Двушка, конечно, лучше. Да, вы на двушке дальше уедете, и ехать будет вам веселее. И на двушке вы нормально трогаетесь со второй передачи, потому что первая настолько, короткая, что она не нужна. И вы включаете вторую, а она у вас является практически первой, а первая, скорее, нулевой. Но вы не проиграли по динамике, а по расходу топлива, может быть, даже и приобрели.

Слушатель. Что рекомендуете, оставлять аппарат?

С. Асланян. Конечно. А что у вас, в воздушном фильтре масла нет?

Слушатель. Нет.

С. Асланян. Всё, оставляйте, никаких проблем. Она иногда, бывает, начинает в обратку сплевывать масло. Значит, у вас по двигателю вообще никаких вопросов, двигатель у вас трудится хорошо, трансмиссия у вас полноприводная, кузов у вас большой, удобный. Что еще нужно от машины? Чтоб не ломалась, а она у вас не ломается. Конечно, оставляйте, замечательный аппарат.

Слушатель. Здравствуйте, я вожу машину 62 года.

С. Асланян. Потрясающе.

Слушатель. Скажите, пожалуйста, почему ни разу не слышно о прекрасной машине ЗИМ?

С. Асланян. Мы на ней не ездили, мы на ней только катались.

Слушатель. Конечно, это не ваш уровень. Но всё равно хоть что-нибудь скажите, это была шикарная машина.

С. Асланян. Расскажите нам про нее поподробней.

Слушатель. А вы не знаете ЗИМ?

С. Асланян. ЗИМ? Расскажите про ЗИМ, который ГАЗ-12.

Слушатель. Вы знаете, это было 50 лет тому назад.

С. Асланян. Ну и что! А вспомните, как у него капот открывался набок неожиданно.

Слушатель. И дверь просто толчком закрывалась.

С. Асланян. И весила она половину массы автомобиля. Хлоп, и она как люк у тяжеленного танка шикарно заходила в свое место.

Слушатель. Она совершенно свободно шла, легко. И помните, зажигание было просто кнопочкой как в свое время у Willys военных. Почему-то все молчат, как будто эту машину мы не делали. Я ездил на Победе, на ЗИМ, на Волге-21, на Волге-24 и на Волге-31. Я 62 года за рулем, понимаете.

С. Асланян. А на ЗИМ сколько лет вы отъездили?

Слушатель. 4 года отъездил.

С. Асланян. Бензин какой был, 66-й или 72-й?

Слушатель. 72-й, конечно.

С. Асланян. Высокооктановое топливо было замечательное. А на зиму в радиатор что заливали? Воду?

Слушатель. Нет, спускали, к сожалению.

С. Асланян. Спускали воду, и каждое утро с ведром кипятка…

Слушатель. С горячим кипяточком.

С. Асланян. Обязательно. А сливали через краник на блоки или только через радиатор?

Слушатель. Через оба, обязательно.

С. Асланян. И открывали пробку сверху, чтобы протянуло?

Слушатель. Естественно.

С. Асланян. А потом проливали. Сколько ведер воды нужно было, чтобы с утра завести?

Слушатель. 12 литров.

С. Асланян. То есть вы в 2 ведра укладывались?

Слушатель. Да.

С. Асланян. То есть вы сначала проливали, потом начинали открывать краник на блоке, потом закрывали краник на блоке.

Слушатель. Ну, как всегда, ничего не меняется.

С. Асланян. А как удобно сиделось… А ведь вы еще с радиоприемником ехали под музыку.

Слушатель. Да. И главное, там 6 человек сидело, откидные сидения были, помните.

С. Асланян. Ну, откидные-то были так себе, а вот задний диван!

Прекрасно. Вы знаете, девочки как любили.

С. Асланян. Вот как раз хотел спросить, девушек-то катали наверняка на диване этом?

Слушатель. Может быть, вы когда-нибудь слышали «Эй, моряк, ты слишком долго плавал»?

С. Асланян. Да, было, я даже во флоте служил, мне с берега это кричали.

Слушатель. Так вот, Нонна Суханова — это наша подружка. И она тоже с нами ездила на этой машине.

С. Асланян. А сидения-то были пружинные, настоящие.

Слушатель. Хорошие.

С. Асланян. А диван же был! Это же была мебель, которую в квартиру можно было поставить. И как мягко было на длинных рессорах и какая плавность хода была. А весь багажник занимала запаска.

Слушатель. Потрясающая была плавность хода.

С. Асланян. А сколько оборотов руля вам, чтобы в поворот вписаться?

Слушатель. Ой, я не помню. Побольше, конечно.

С. Асланян. Конечно, этот длинный нос пока заправишь туда, ох, взмокнешь рулем во все стороны махать.

Слушатель. Побольше, конечно, побольше. Но всё равно это была машина, таких машин, может быть, там было 50 штук.

С. Асланян. А голос какой у нее! Помните, как вы бибикали, какой у нее был свой автономный, узнаваемый голос.

Слушатель. Мне уже сейчас 83 года, поэтому насчет бибиканья я уже могу и забыть.

С. Асланян. Но ведь было-было. Тихо подкрадывались к барышне в хорошем платьице и аккуратно говорили «би-бип», и она подпрыгивала.

Слушатель. У нас были барышни свои, к которым мы не подкрадывались.

С. Асланян. А у вас ЗИМ был синий, черный или какой?

Слушатель. Черный.

С. Асланян. Да, как полагается. А у вас на автопредприятии другие цвета у ЗИМ были?

Слушатель. А вы знаете, мы покупали за 40 000 его.

С. Асланян. 40 000, ЗИМ, черного цвета, 62 года стажа. Дай бог вам здоровья! Спасибо вам за этот ностальгический разговор.