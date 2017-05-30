Scania на III Петербургском параде ретро-транспорта 17

В Санкт-Петербурге прошел парад ретро-транспорта.

Организаторами парада выступили ГУП «Пассажиравтотранс» и городской Комитет по транспорту.

Машины с историей проехали по улицам города, возвращая жителей культурной столицы России в прошлое, превращая Петербург в Ленинград. Всего 145 раритетов, среди которых автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, в том числе и марки Scania. Среди них можно было увидеть как транспортные средства, которых остались единицы, так и уникальные модели из сравнительно недавнего прошлого.

Шведский автомобилестроительный концерн Scania тоже принял участие в ретро-параде, представив автомобиль Scania-Vabis L36 1965 года выпуска. В данный момент транспортное средство принадлежит собственному дилерскому предприятию Scania ООО «Скания Сервис».

Стильный грузовичок апельсинового цвета с гордостью шел в колонне ретро транспорта.