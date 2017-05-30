Scania на III Петербургском параде ретро-транспорта
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Scania на III Петербургском параде ретро-транспорта
Май 30 13:02 2017

В Санкт-Петербурге прошел парад ретро-транспорта.

Организаторами парада выступили ГУП «Пассажиравтотранс» и городской Комитет по транспорту.Scania retro

Машины с историей проехали по улицам города, возвращая жителей культурной столицы России в прошлое, превращая Петербург в Ленинград. Всего 145 раритетов, среди которых автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, в том числе и марки Scania. Среди них можно было увидеть как транспортные средства, которых остались единицы, так и уникальные модели из сравнительно недавнего прошлого.Scania retro

Шведский автомобилестроительный концерн Scania тоже принял участие в ретро-параде, представив автомобиль Scania-Vabis L36 1965 года выпуска. В данный момент транспортное средство принадлежит собственному дилерскому предприятию Scania ООО «Скания Сервис». Scania retro

Стильный грузовичок апельсинового цвета с гордостью шел в колонне ретро транспорта.

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AMSRUS
AMSRUS

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