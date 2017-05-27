Vesta-хэтчбэк явила себя 57

В Сети появились первые снимки новой версии хэтчбека Lada Vesta.

Они опубликованы сообществом Russian Cars Industry и сделаны во время конфиденциальной демонстрации в дизайн-центре Lada. Новинка на 150 мм короче седана за счёт уменьшенного заднего свеса, его длина составляет 4 260 мм.

Хетчбэк должен был выйти на российский рынок ещё в прошлом году. По данным RSI, старт серийного производства намечен на 30 июня. Ранее сообщалось о том, что на базе автомобиля «Нива» будет создан внедорожник «Сталкер».

Пока Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 машин. Модель, на базе которой будет разрабатываться «Сталкер», была создана ещё в начале 2000-х годов тольяттинской фирмой, позднее новинку выкупила компания «Апал».

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