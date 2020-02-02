Объем экспорта автомобилей УАЗ в 2019 году вырос на 29%

Суммарный объем экспортных поставок ульяновских автомобилей в 2019 году вырос на 29%

Наибольшего успеха компания добилась на рынках стран дальнего зарубежья. По итогам отчетного периода объем экспорта легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ увеличился в 1,7 раза (на 73%). Показатели продаж наглядно демонстрируют неуклонно растущий интерес к ульяновской продукции. В частности, столь ощутимый рывок стал возможным благодаря расширению как географии реализации, так и модельного ряда на существующих рынках сбыта.

Без малого двукратный рост продемонстрировал азиатский регион. Компания стабилизировала поставки в Лаос; значительно повысился объем экспорта в Монголию. Наряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и Хантер в страну начали официально поставлять модели Патриот и Пикап для туристических прокатных контор, а также легкий коммерческий Профи. Кроме того, последний успешно дебютировал в дилерских центрах Мьянмы.

На 67% увеличился объем продаж в странах Евросоюза. Бестселлерами модельного ряда УАЗ здесь являются различные модификации «Буханки», которые продолжают набирать популярность среди любителей европейского туризма и кемпинга. Минувший период также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии.

Южная Америка и Куба показали 37-процентный рост. Здесь завершился процесс сертификации и стартовали продажи внедорожников УАЗ Хантер в Чили. Кроме того, на новый уровень вышло сотрудничество с Островом Свободы: ульяновская компания приступила к проработке проекта сборки своих моделей на территории республики.

Четырехкратным увеличением объемов экспорта отметился в минувшем году Ближний Восток. Здесь по-прежнему отдают предпочтение исключительно новым моделям (Патриот, Пикап, Профи), которые по своим характеристикам и оснащению способны составить конкуренцию присутствующим в регионе аналогам. Список экспортных стран ульяновской продукции в 2019-м пополнил Ирак.

Давно сформировавшийся, а оттого более стабильный рынок стран СНГ и ближнего зарубежья продемонстрировал 20-процентный рост. Основной объем поставок традиционно пришелся на Беларусь и Казахстан. К слову, на казахстанском рынке в прошлом году организовано сборочное производство УАЗ.