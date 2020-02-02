Объем экспорта автомобилей УАЗ в 2019 году вырос на 29%

Объем экспорта автомобилей УАЗ в 2019 году вырос на 29%
02 февраля 18:11 2020

Суммарный объем экспортных поставок ульяновских автомобилей в 2019 году вырос на 29%

Наибольшего успеха компания добилась на рынках стран дальнего зарубежья. По итогам отчетного периода объем экспорта легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ увеличился в 1,7 раза (на 73%). Показатели продаж наглядно демонстрируют неуклонно растущий интерес к ульяновской продукции. В частности, столь ощутимый рывок стал возможным благодаря расширению как географии реализации, так и модельного ряда на существующих рынках сбыта.

Без малого двукратный рост продемонстрировал азиатский регион. Компания стабилизировала поставки в Лаос; значительно повысился объем экспорта в Монголию. Наряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и Хантер в страну начали официально поставлять модели Патриот и Пикап для туристических прокатных контор, а также легкий коммерческий Профи. Кроме того, последний успешно дебютировал в дилерских центрах Мьянмы.

На 67% увеличился объем продаж в странах Евросоюза. Бестселлерами модельного ряда УАЗ здесь являются различные модификации «Буханки», которые продолжают набирать популярность среди любителей европейского туризма и кемпинга. Минувший период также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии.Объем экспорта автомобилей УАЗ в 2019 году вырос на 29%

Южная Америка и Куба показали 37-процентный рост. Здесь завершился процесс сертификации и стартовали продажи внедорожников УАЗ Хантер в Чили. Кроме того, на новый уровень вышло сотрудничество с Островом Свободы: ульяновская компания приступила к проработке проекта сборки своих моделей на территории республики.

Четырехкратным увеличением объемов экспорта отметился в минувшем году Ближний Восток. Здесь по-прежнему отдают предпочтение исключительно новым моделям (Патриот, Пикап, Профи), которые по своим характеристикам и оснащению способны составить конкуренцию присутствующим в регионе аналогам. Список экспортных стран ульяновской продукции в 2019-м пополнил Ирак.

Давно сформировавшийся, а оттого более стабильный рынок стран СНГ и ближнего зарубежья продемонстрировал 20-процентный рост. Основной объем поставок традиционно пришелся на Беларусь и Казахстан. К слову, на казахстанском рынке в прошлом году организовано сборочное производство УАЗ.Объем экспорта автомобилей УАЗ в 2019 году вырос на 29%

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Александр Боков
    02 февраля, 18:24 #1 Александр Боков

    На фотографии 29% представлены?

  2. Рашит Гайнуллин
    02 февраля, 18:33 #2 Рашит Гайнуллин

    2018 купили 1 автомобиль, 2019 году 29.

  3. Грейс Вандир
    02 февраля, 18:34 #3 Грейс Вандир

    В Сирию за наши деньги?

  4. Yury Kalinin
    02 февраля, 19:01 #4 Yury Kalinin

    В третьи страны мира? 🙂
    За счёт российских же налогоплательщиков LOL

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