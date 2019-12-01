Мегафона создаст мобильное приложение для платных парковок в Новосибирске

В конкурсе с ценой контракта 17 млн рублей по выбору подрядчика на создание автоматизированной системы управления платными парковочными местами в центре Новосибирска победила компания NetByNet, собственником которой является ПАО Мегафон

Заказчиком аукциона выступил МБУ Новосибирска Городской центр организации дорожного движения (МБУ ГЦОДД). В итоговом протоколе, опубликованном на сайте госзакупок, сказано, что на конкурс было подано три заявки. По результатам рассмотрения первых частей заявок комиссия признала только одного заявителя участником закупки. Заявка от ООО Нэт Бай Нэт Холдинг соответствовала требованиям Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации. Две другие заявки не соответствовали требованиям – сообщают Новосибирские новости.

Цена контракта по условиям конкурса на создание автоматизированной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составила 17 млн рублей.

В техзадании говорится, что автоматизированная система управления платным парковочным пространством должна представлять собой клиент-серверное приложение. Её клиентская часть должна обеспечивать удалённый доступ с использованием интернет-браузеров, через личный кабинет пользователя сайте системы, а также с помощью мобильного приложения (iOs, Android).

Программные решения технологического комплекса должны обеспечить бесперебойное функционирование и взаимодействие всех компонентов платных городских парковок посредством автоматизации процессов эксплуатации не менее 10 000 парковочных мест и обслуживать не менее 100 000 парковочных сессий в сутки.

Выполнить работу подрядчик должен за 8 месяцев, начиная с даты заключения контракта., т.е. к июлю 2020 года софт для платных парковок Новосибирска должен быть готов.