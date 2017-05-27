Мотоцикл с 5-литровой «восьмёркой» собрали во Владимире
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Май 27 13:00 2017

Мотоцикл с двигателем от ГАЗ-53 собрал энтузиаст из Владимира.

ГАЗоны пользуются заслуженным признанием среди отечественных кастомайзеров, и поэтому можно встретить самые невероятные переделки автомобилей этой марки. Но фанат проживающий во Владимире собрал нечто невообразимое – мотоцикл с мотором от ГАЗ-53.Мотоцикл с двигателем от ГАЗ-53

Его работу в сети нарекли«адской машиной». И в этом ничего удивительного! От таких ТТХ даже у самых крутых байкеров потекут слюнки.

Помимо необычного дизайна мотоцикл может похвастаться двигателем V8 объёмом 5 литров c отдачей в 200 л.с. Разгон до «сотни» у этого монстра занимает всего две секунды.Мотоцикл с двигателем от ГАЗ-53

Устройство мотоцикла предполагает, что сцепление в нём выжимается ногой и рукой, а передач всего одна. На холостых оборотах мотоцикл идёт со скоростью 60 км\ч. По словам автора, он разгонялся на своём аппарате до 200 км\ч. Не исключено, что это не лимит скорости, но больше не пробовали. В любом случае, реализация такого замысла заслуживает уважения.Мотоцикл с двигателем от ГАЗ-53

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На тему:
  Article "tagged" as:
V8ГАЗ-53ГАЗонМонстрмотоцикл
  Категории:
АвтожестьМотослайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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