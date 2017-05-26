Volvo тестирует мусоровоз с автопилотом 9

В настоящее время Volvo Trucks совместно со шведской компанией по переработке отходов Renova проводят испытания и исследования на предмет того, как автоматизированные транспортные средства могут способствовать более безопасной и эффективной переработке отходов и оптимизировать условия работы водителей.

Тестируемые автоматизированные системы в целом ничем не отличаются от тех, что установлены на самоуправляемом грузовом автомобиле Volvo, работающем на руднике Кристинеберг на севере Швеции с осени 2016 года.

«Вождение большегрузного автомобиля в жилом районе с узкими улочками и незащищёнными участниками дорожного движения предъявляет серьёзные требования к безопасности даже в том случае, когда скорость автомобиля не превышает средней скорости ходьбы. Мусоровоз, который мы сейчас тестируем, постоянно контролирует окрестности и немедленно останавливается, если на дороге неожиданно появляется препятствие. В то же время автоматизированная система создаёт лучшие условия для внимательного отслеживания водителем всего, что происходит вокруг грузовика»,

– говорит директор по безопасности движения и продукции Volvo Trucks Карл Йохан Альмквист.

Когда самоуправляемый мусоровоз используется на новой территории, он управляется вручную, а бортовая система постоянно контролирует и фиксирует маршрут с помощью датчиков и GPS. Когда грузовой автомобиль заезжает в этот же район в следующий раз, он точно знает, по какому маршруту следовать и рядом с какими мусорными баками следует остановиться.

Во время первой остановки, при условии активации системы автоматизации, водитель покидает кабину, подходит к задней части грузового автомобиля, забирает мусорный контейнер и опорожняет его точно так же, как это делается сегодня при помощи соответствующих систем контроля. По завершении процедуры, и, получив команду водителя, грузовой автомобиль автоматически начинает движение задним ходом в направлении следующего контейнера. Водитель следует тем же маршрутом, что и грузовой автомобиль, и поэтому всегда имеет полное представление о том, что происходит по направлению движения автомобиля. Но для чего нужно ехать задним ходом вместо того, чтобы двигаться вперед?

«Когда грузовой автомобиль движется задним ходом, у водителя есть возможность постоянно находиться вблизи пресса мусора, а не ходить постоянно по всей протяженности машины от её кабины к задней части, пока она двигается. А поскольку водителю не нужно садиться в кабину и покидать её каждый раз, когда грузовой автомобиль начинает движение или останавливается, то риск производственных травм – таких, как, например, повреждение коленных или других суставов, снижается»,

– рассказывает Руководитель отдела стратегических разработок компании Renova Ханс Закриссон.

Движение задним ходом – это довольно опасный манёвр, поскольку водитель может плохо видеть тех, кто движется позади грузового автомобиля, даже если этот автомобиль оборудован специальной камерой заднего вида. На некоторых участках дорог движение задним ходом большегрузного транспорта запрещено по соображениям безопасности. На других дорожных участках требуется, чтобы у водителя был помощник, который должен находиться за грузовым автомобилем и следить за тем, чтобы дорога была свободна, прежде чем автомобиль начнёт двигаться задним ходом.

Тестируемое решение Volvo Trucks и Renova как раз было разработано с целью пресечения подобных сложностей. Поскольку мусоровоз по всему своему периметру оборудован датчиками, которые сканируют окрестности, он движется одинаково безопасно, независимо от направления. А если, к примеру, проезд по улице заблокирован припаркованной машиной, мусоровоз автоматически объедет это препятствие при условии, что для манёвра будет достаточно места.

Поскольку системы автоматизации оптимизируют переключение передач, рулевое управление и скорость, расход топлива и выброс вредных веществ также сокращаются.

Хотя технические возможности для работы такого самоуправляемого мусоровоза уже найдены, следует провести ещё много исследований, тестов и разработок, прежде чем он станет реальностью. Этот совместный проект продолжится до конца 2017 года, а по его завершении последует чрезвычайно строгая оценка его функциональности, безопасности, и, что немаловажно, оценка того, как он будет восприниматься собственно водителями, другими участниками дорожного движения и местными жителями. Автомобили с различными степенями автоматизации, возможно, будут представлены раньше в других сферах, где транспортные задачи строго ограничены, например, в шахтах и на грузовых терминалах.