Lexus RC примет участие в 45-й гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга»
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Lexus RC примет участие в 45-й гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга»
Май 26 09:00 2017

Cуточный марафон на Северной Петле Нюрбургринга — не для слабонервных.

Гонка «24 часа Нюрбургринга» продолжается непрерывно в течение суток на 25-километровой трассе с перепадом высот 300 метров и почти двумя сотнями поворотов. В нынешнем году Lexus вновь присоединяется к Чемпионату по гонкам на выносливость, чтобы принять участие в этом сложнейшем состязании на пределе возможностей.

Lexus RC

Takuto Iguchi, Takamitsu Matsui, Naoya Gamou, Hisashi Yabuki

За рулем Lexus RC будут сменять друг друга Такуто Игучи, Такамицу Мацуи, Наоя Гамо  и Хисаси Ябуки. Экипаж будет сражаться за победу в категории SP3T. В этом году цикл постройки и испытания автомобиля был существенно сокращён, и на данный момент RC превосходно справляется с задачей.

Lexus RC

Механики и инженеры планируют испытать автомобиль в предельных режимах, в условиях, намного более жёстких по сравнению с испытаниями на обычных тестовых трассах. Затем этот ценный опыт будет применён при разработке других моделей.

«В процессе испытаний в Японии и на протяжении предварительных заездов на Нюрбургринге (VLN, квалификационная гонка) мы непрерывно совершенствовали автомобиль. В предварительной гонке автомобиль отработал практически без проблем, демонстрируя в некоторых аспектах даже несколько избыточную производительность. Тем не менее, вы никогда не можете знать наверняка, что произойдёт в ходе 24-часового марафона на Нюрбургринге. Я надеюсь, что вся команда сможет сохранить настрой и выступить как единый организм», — рассказывает пилот Такуто Игучи.

Lexus RC

«Вся команда напряжённо работает над повышением собственной эффективности и настройкой автомобиля. Мы продолжим работу до самого начала гонки, с тем чтобы к моменту появления пилотов на стартовой решетке предоставить в их распоряжение как можно более безопасный и комфортный автомобиль», — отмечает главный механик Ясуо Хирата.

Гоночный уикэнд на трассе Нюрбургринг начинается в четверг, 25 мая, с открытых тренировок и квалификационных сессий. 24-часовой марафон стартует в субботу, 27 мая, в 15:30 по центральноевропейскому времени.

Lexus RC

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24 часа НюрбургрингаLexuslexus rcНюрбургринг
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AMSRUS
AMSRUS

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