Автомобили Tesla научат «разговаривать» с пешеходами

Tesla оснастят системой с громкоговорителями и внешними динамиками, с помощью которой водители смогут обращаться к пешеходам

Об этом сообщил в своем Twitter глава американского бренда Илон Маск.

«Скоро Tesla начнут разговаривать с людьми, если вы этого захотите. Это реально», – прокомментировал Маск короткое видео, на котором Model 3 «разговаривает» через динамик.

В частности, машина говорит «не надо просто стоять и смотреть, запрыгивай».

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Пока неизвестно, когда новая система появится на автомобилях Tesla, а также как она будет работать: ляжет ли в ее основу искусственный интеллект или же она будет просто транслировать наружу речь водителя, шокируя пешеходов.

В ответ на комментарий подписчика Маск раскрыл одну подробность: функция сможет работать в паре с системой безопасности Sentry Mode, которая инициирует съемку на все имеющиеся камеры в случае обнаружения движения рядом с автомобилем.

«Это точно поставит угонщиков в неловкое положение», – добавил глава компании.

Ранее Маск предложил подстроить подземные тоннели, но не только для Tesla, а для электрокаров любых автобрендов. Система «подземных дорог», по его задумке, поможет разгрузить мегаполисы, но проезд по ним будет разрешен только для машин на электротяге.

Источник Авторамблер.