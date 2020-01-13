Автомобили Tesla научат «разговаривать» с пешеходами

Автомобили Tesla научат «разговаривать» с пешеходами
13 января 21:11 2020

Tesla оснастят системой с громкоговорителями и внешними динамиками, с помощью которой водители смогут обращаться к пешеходам

Об этом сообщил в своем Twitter глава американского бренда Илон Маск.

«Скоро Tesla начнут разговаривать с людьми, если вы этого захотите. Это реально», – прокомментировал Маск короткое видео, на котором Model 3 «разговаривает» через динамик.

В частности, машина говорит «не надо просто стоять и смотреть, запрыгивай».

Пока неизвестно, когда новая система появится на автомобилях Tesla, а также как она будет работать: ляжет ли в ее основу искусственный интеллект или же она будет просто транслировать наружу речь водителя, шокируя пешеходов.

В ответ на комментарий подписчика Маск раскрыл одну подробность: функция сможет работать в паре с системой безопасности Sentry Mode, которая инициирует съемку на все имеющиеся камеры в случае обнаружения движения рядом с автомобилем.

«Это точно поставит угонщиков в неловкое положение», – добавил глава компании.

Ранее Маск предложил подстроить подземные тоннели, но не только для Tesla, а для электрокаров любых автобрендов. Система «подземных дорог», по его задумке, поможет разгрузить мегаполисы, но проезд по ним будет разрешен только для машин на электротяге.

Источник Авторамблер.

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Model 3TeslaИлон Маск
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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