Концепт Audi A5 Sportback G-Tron готовится к дебюту
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Концепт Audi A5 Sportback G-Tron готовится к дебюту
Май 26 12:00 2017

Audi представит концепт A5 Sportback G-Tron.

Автомобиль, способный работать на газу будет продемонстрирован в ходе традиционного фестиваля VAG в Австрии. Автомобиль создан на базе нового поколения Audi A5 Sportback со 170-сильным бензиновым турбодвигателем 2.0 TFSI и 270 Нм крутящего момента, предназначенным для работы на сжатом природном газе. Установка будет работать совместно с роботизированной КПП S-Tronic. Баллоны для хранения газа располагаются в задней части автомобиля.

Audi A5 Sportback G-tron 2017

Audi A5 Sportback G-tron

При работе на газе, расход топлива на 100 км пути составит 3,8 литра, а на бензине расход 5,6 литров. Максимальная скорость достигает 226 км/ч, а разгон до первой сотни занимает 8,5 секунды. Суммарный запас хода составляет 500 км.

Audi A5 Sportback G-tron 2017

Концептуальная модель получила оригинальный окрас — чёрный цвет спереди плавно переходит в ярко-синий в задней части кузова. Также синие детали украшены узором в виде сот. В интерьере машины используются премиальные отделочные материалы, алькантара, кожа и карбон.

Audi A5 Sportback G-tron 2017

Audi A5 G-tron планируется к серийному производству.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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