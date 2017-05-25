Lexus начинает производство нового LC
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Lexus начинает производство нового LC
Май 25 10:02 2017

22 мая началось производство первых роскошных купе Lexus LC, для выпуска которых была специально создана отдельная сборочная линия.

Завод Lexus Мотомачи в Японии, где ранее производился суперкар LFA, был переоборудован с целью создать такую рабочую атмосферу, в которой легко будет достичь высочайших стандартов точности, мастерства и качества сборки.

Производство Lexus LC

Реконструированная зона окончательной сборки целиком выполнена в белом цвете, что помогает инженерам полностью сосредоточиться на работе. Среднее время выполнения каждой процедуры составляет почти 20 минут, то есть у сотрудников достаточно времени, чтобы гарантировать соответствие всех этапов процесса высочайшим стандартам качества Lexus.

Производство Lexus LC

В конце производственной линии располагается камера со стеклянными стенами, в которой каждый миллиметр кузова автомобиля тщательно изучается в ярких лучах светодиодных ламп. Зона проверки глушителя системы выпуска обладает более толстыми стеклянными панелями для того, чтобы обнаружить даже самые незначительные отклонения звука. Здесь же проверяется работа и качество функциональных компонентов, таких как двери.

Производство Lexus LC

Все купе LC создаются специально отобранными и подготовленными мастерами Такуми, каждый из которых имеет большой производственный опыт в Lexus.

Производство Lexus LC

Сборка LC организована на производственной площадке, ранее занимавшейся выпуском модели LFA, при этом новое купе получило ряд технологий, изначально разработанных Lexus для своего первого эксклюзивного суперкара ручной сборки.

Производство Lexus LC

В числе этих технологий — особый технологический процесс литьевого прессования полимера (RTM), использующийся при изготовлении компонентов из углепластика. Адаптировав технологию RTM для массового производства, Lexus использует углепластик в ключевых элементах конструкции купе LC, что позволило значительно снизить массу автомобиля.

Производство Lexus LC

Начало производства нового LC стало революционным шагом для Lexus. Ведь это не только свидетельство беспрецедентно высокого уровня взаимодействия дизайнеров и инженеров в процессе создания автомобиля, но и совершенно определённый показатель прогресса для Lexus, стремящегося стать глобальным брендом, диктующим роскошный образ жизни, выходя за стандартные рамки производства престижных автомобилей.

Производство Lexus LC

Купе LC появится в России в июле 2017 года. Автомобиль будет доступен в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащённой комплектации Sport+ стоимостью  7 886 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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