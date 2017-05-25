Lexus начинает производство нового LC 25

22 мая началось производство первых роскошных купе Lexus LC, для выпуска которых была специально создана отдельная сборочная линия.

Завод Lexus Мотомачи в Японии, где ранее производился суперкар LFA, был переоборудован с целью создать такую рабочую атмосферу, в которой легко будет достичь высочайших стандартов точности, мастерства и качества сборки.

Реконструированная зона окончательной сборки целиком выполнена в белом цвете, что помогает инженерам полностью сосредоточиться на работе. Среднее время выполнения каждой процедуры составляет почти 20 минут, то есть у сотрудников достаточно времени, чтобы гарантировать соответствие всех этапов процесса высочайшим стандартам качества Lexus.

В конце производственной линии располагается камера со стеклянными стенами, в которой каждый миллиметр кузова автомобиля тщательно изучается в ярких лучах светодиодных ламп. Зона проверки глушителя системы выпуска обладает более толстыми стеклянными панелями для того, чтобы обнаружить даже самые незначительные отклонения звука. Здесь же проверяется работа и качество функциональных компонентов, таких как двери.

Все купе LC создаются специально отобранными и подготовленными мастерами Такуми, каждый из которых имеет большой производственный опыт в Lexus.

Сборка LC организована на производственной площадке, ранее занимавшейся выпуском модели LFA, при этом новое купе получило ряд технологий, изначально разработанных Lexus для своего первого эксклюзивного суперкара ручной сборки.

В числе этих технологий — особый технологический процесс литьевого прессования полимера (RTM), использующийся при изготовлении компонентов из углепластика. Адаптировав технологию RTM для массового производства, Lexus использует углепластик в ключевых элементах конструкции купе LC, что позволило значительно снизить массу автомобиля.

Начало производства нового LC стало революционным шагом для Lexus. Ведь это не только свидетельство беспрецедентно высокого уровня взаимодействия дизайнеров и инженеров в процессе создания автомобиля, но и совершенно определённый показатель прогресса для Lexus, стремящегося стать глобальным брендом, диктующим роскошный образ жизни, выходя за стандартные рамки производства престижных автомобилей.

Купе LC появится в России в июле 2017 года. Автомобиль будет доступен в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащённой комплектации Sport+ стоимостью 7 886 000 рублей.