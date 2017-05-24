Lamborghini строит новый цех для Urus
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Lamborghini строит новый цех для Urus
Май 24 20:00 2017

В Сант-Агата-Болоньезе Lamborghini построит новый цех для окраски SSUV Urus.

Площадь комплекса превысит 10 000 м2. После ввода в эксплуатацию общая площадь производственных помещений компании вырастет до более чем 160 000 м2.
Запуск нового цеха окраски также положительно повлияет на показатели занятости в регионе. По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.

Automobili Lamborghini

Председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) отмечает:

«Мы очень довольны этим результатом, который является еще одним стратегическим шагом на нашем пути к расширению. Благодаря поддержке и пониманию нашей материнской компании Audi AG были найдены решения, позволяющие наиболее эффективным способом сохранять и развивать инновационные разработки, программу создания новых рабочих мест в регионе и образ бренда в целом».

Генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали

Новое производство будет оснащено самыми современными технологическими системами, позволяющими снизить негативное воздействие на окружающую среду. Коллектив высококвалифицированных специалистов обеспечит соответствие продукции самым строгим стандартам качества. Решение о строительстве нового цеха было одобрено недавним организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен. Его целью является обеспечение максимальной эффективности предстоящего расширения производства с точки зрения конкурентоспособности и управление затратами.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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