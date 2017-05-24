Lamborghini строит новый цех для Urus 8

В Сант-Агата-Болоньезе Lamborghini построит новый цех для окраски SSUV Urus.

Площадь комплекса превысит 10 000 м2. После ввода в эксплуатацию общая площадь производственных помещений компании вырастет до более чем 160 000 м2.

Запуск нового цеха окраски также положительно повлияет на показатели занятости в регионе. По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.

Председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) отмечает:

«Мы очень довольны этим результатом, который является еще одним стратегическим шагом на нашем пути к расширению. Благодаря поддержке и пониманию нашей материнской компании Audi AG были найдены решения, позволяющие наиболее эффективным способом сохранять и развивать инновационные разработки, программу создания новых рабочих мест в регионе и образ бренда в целом».

Новое производство будет оснащено самыми современными технологическими системами, позволяющими снизить негативное воздействие на окружающую среду. Коллектив высококвалифицированных специалистов обеспечит соответствие продукции самым строгим стандартам качества. Решение о строительстве нового цеха было одобрено недавним организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен. Его целью является обеспечение максимальной эффективности предстоящего расширения производства с точки зрения конкурентоспособности и управление затратами.