Lamborghini строит новый цех для Urus

Площадь комплекса превысит 10 000 м2. После ввода в эксплуатацию общая площадь производственных помещений компании вырастет до более чем 160 000 м2.
Запуск нового цеха окраски также положительно повлияет на показатели занятости в регионе. По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.
Председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) отмечает:
«Мы очень довольны этим результатом, который является еще одним стратегическим шагом на нашем пути к расширению. Благодаря поддержке и пониманию нашей материнской компании Audi AG были найдены решения, позволяющие наиболее эффективным способом сохранять и развивать инновационные разработки, программу создания новых рабочих мест в регионе и образ бренда в целом».
Генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали
Новое производство будет оснащено самыми современными технологическими системами, позволяющими снизить негативное воздействие на окружающую среду. Коллектив высококвалифицированных специалистов обеспечит соответствие продукции самым строгим стандартам качества. Решение о строительстве нового цеха было одобрено недавним организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен. Его целью является обеспечение максимальной эффективности предстоящего расширения производства с точки зрения конкурентоспособности и управление затратами.
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