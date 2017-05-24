Автогерой блокбастера «Чужой: Завет» прибыл в Москву 24

Луноход Audi lunar quattro привезли в Москву на закрытый показ научно-фантастического блокбастера Ридли Скотта «Чужой: Завет».

В честь закрытого кинопоказа компания Audi привезла в Россию одного из героев фильма – луноход Audi lunar quattro, который стал неотъемлемой частью команды «Завета», помогая героям ориентироваться на местности и изучать сложный, незнакомый ландшафт новой планеты.

Уникальный аппарат, принявший участие в съёмках фильма, способен исследовать самые труднодоступные области на поверхности спутника Земли.

Луноход Audi lunar quattro готовится к настоящей миссии на Луну. Производитель премиальных автомобилей из Ингольштадта с 2015 года ведёт разработку лунохода в сотрудничестве с командой, возглавляемой Робертом Бёме (Robert Böhme), основателем и президентом Part-Time Scientists. Эксперты Audi оказали поддержку расположенному в Берлине стартапу. В частности, автопроизводитель поделился своими наработками в области полного привода (технология quattro) и облегченных конструкций, а также опытом в разработке автомобилей с электрическим и гибридным приводом plug-in (технология e-tron) и оптимизации проектирования. Миссия на Луну, которую намерен осуществить автопроизводитель, становится всё более реалистичной: уже совсем скоро мы сможем увидеть, как инновационный аппарат Audi lunar quattro возьмёт курс на Луну.

Также в рамках закрытого показа фильма «Чужой: Завет» состоялся российский дебют нового члена семейства quattro – Audi Q5.

Кроссовер второго поколения устанавливает высочайшие стандарты в своём классе, предлагая передовые технологии, непревзойдённый уровень комфорта и безопасности, а также отточенную управляемость.

Новый Audi Q5 получил модернизированный высокоэффективный двигатель, систему полного привода quattro с технологией ultra, адаптивную пневматическую подвеску, инновационную оптику Audi Matrix LED с динамическими указателями поворота и широкий набор информационно-развлекательных и ассистирующих систем.

На российском рынке модель предлагается с модернизированным бензиновым мотором 2.0 TFSI мощностью 249 л.с., полным приводом quattro и коробкой передач S tronic в трёх вариантах комплектаций: