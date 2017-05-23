Skoda Karoq может получить версию RS 28

Чешская Skoda намеревается выпустить спортивную модификацию своего нового кроссовера Karoq.

Об этом сообщил генеральный директор компании Бернхард Майер. По словам топ-менеджера, если проект будет реализован, то новинка станет главным конкурентом таких моделей, как Seat Ateca Cupra и Volkswagen T-Roc R.

Вся информация о будущем авто засекречена. По некоторым предположениям, проект получит «зелёный свет». Если это произойдет, кроссовер получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 300 «лошадей».

На обычных версиях Karoq будут устанавливаться бензиновые и дизельные моторы мощностью от 115 до 150 л.с. Работать они будут в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонным «роботом». Также будет доступна система полного привода. Продажи новинки начнутся во второй половине 2017 года.

Отметим, что официальная премьера модели Karoq состоялась 18 мая в Стокгольме.