Skoda Karoq может получить версию RS
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Skoda Karoq может получить версию RS
Май 23 10:00 2017

Чешская Skoda намеревается выпустить спортивную модификацию своего нового кроссовера Karoq.

Об этом сообщил генеральный директор компании Бернхард Майер. По словам топ-менеджера, если проект будет реализован, то новинка станет главным конкурентом таких моделей, как Seat Ateca Cupra и Volkswagen T-Roc R.

Вся информация о будущем авто засекречена. По некоторым предположениям, проект получит «зелёный свет». Если это произойдет, кроссовер получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 300 «лошадей».

На обычных версиях Karoq будут устанавливаться бензиновые и дизельные моторы мощностью от 115 до 150 л.с. Работать они будут в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонным «роботом». Также будет доступна система полного привода. Продажи новинки начнутся во второй половине 2017 года.Skoda Karoq 2017

Отметим, что официальная премьера модели Karoq состоялась 18 мая в Стокгольме.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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