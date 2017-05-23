Первый электромобиль на солнечных батареях создадут в России
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Первый электромобиль на солнечных батареях создадут в России
Май 23 17:30 2017

Минпромторг оказывает содействие проекту отечественного электрокара работающего на солнечных батареях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проект разрабатывают инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета.Polytech Solar

Программа получила название Polytech Solar. Как говорят создатели, новый электромобиль имеет форму корпуса «катамаран». Изготовлено транспортное средство из отечественных композитных материалов. На крыше будут размещены солнечные панели площадью 4 м2 и располагая КПД в 24%.

Автомобиль в состоянии разогнаться до 150 км/ч, при своём весе приблизительно в 200 кг. Иной информации об автомобиле нет.

Глава Polytech Solar Евгений Захлебаев, пояснил:

«Мы станем первой командой, представляющей Россию в такого рода соревнованиях и фактически откроем для нашей страны новый вид легкового автомобильного транспорта».

Polytech Solar 2017

Polytech Solar

Разработчики считают, что этот вид транспорта будет востребован в России, например в Краснодарском крае и других регионах, где большое количество солнечных дней в году.

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AMSRUS
AMSRUS

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