GM-АвтоВАЗ остановил конвейер на неопределённый срок
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GM-АвтоВАЗ остановил конвейер на неопределённый срок
Май 23 15:30 2017

GM-АвтоВАЗ с 17 мая вынужденно приостановил конвейер.

По сведениям агентства «АВТОСТАТ» это связано с тем, что поставщик «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих для Chevrolet Niva.

Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе СП, отметив, что последствия  внеплановой остановки могут негативно отразится как на бизнес-процессах, так и на сотрудниках компании.

Напомним, что в соответствии с производственным графиком GM-АвтоВАЗ приостанавливал работу конвейера на три дня в марте этого года, а также на период майских каникул с 1 по 9 мая.

Как сообщалось ранее, с августа 2016 года предприятие испытывает сложности, связанные с недопоставкой комплектующих от двух поставщиков, однако их названия не назывались.

По итогам четырёх месяцев 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2% и составили 9526 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АвтоВАЗ занял третье место по объёму продаж в сегменте SUV после Hyundai Creta и Renault Duster. Стоимость Chevrolet Niva начинается от 588 тыс. рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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