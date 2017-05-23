GM-АвтоВАЗ остановил конвейер на неопределённый срок 61

GM-АвтоВАЗ с 17 мая вынужденно приостановил конвейер.

По сведениям агентства «АВТОСТАТ» это связано с тем, что поставщик «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих для Chevrolet Niva.

Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе СП, отметив, что последствия внеплановой остановки могут негативно отразится как на бизнес-процессах, так и на сотрудниках компании.

Напомним, что в соответствии с производственным графиком GM-АвтоВАЗ приостанавливал работу конвейера на три дня в марте этого года, а также на период майских каникул с 1 по 9 мая.

Как сообщалось ранее, с августа 2016 года предприятие испытывает сложности, связанные с недопоставкой комплектующих от двух поставщиков, однако их названия не назывались.

По итогам четырёх месяцев 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2% и составили 9526 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АвтоВАЗ занял третье место по объёму продаж в сегменте SUV после Hyundai Creta и Renault Duster. Стоимость Chevrolet Niva начинается от 588 тыс. рублей.