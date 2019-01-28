Танки расчищают улицы от снежных заносов в Волгоградской области

Танки расчищают улицы от снежных заносов в Волгоградской области
Январь 28 10:05 2019

Танки помогают бороться с последствиями сильных снегопадов в Волгоградской области

В Волгоградской области более 20 военнослужащих на тяжелых инженерных машинах на базе танков Т-72 и Т-90, оснащенных бульдозерным отвалом и подъемным краном, расчищают снежные заносы на дорогах.Танки снегКак сообщает автор, снегом замело дороги и улицы Быковского, Николаевского и Палласовского района. Для того чтобы добраться до места снежных заторов, участники отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения преодолели 250 км.Танки снегС просьбой о привлечении военных к уборке дорог от снега к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Алекс Че
    Январь 28, 10:39 #1 Алекс Че

    Ну не танки)) Бульдозерный тягач

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