Танки расчищают улицы от снежных заносов в Волгоградской области

Танки помогают бороться с последствиями сильных снегопадов в Волгоградской области

В Волгоградской области более 20 военнослужащих на тяжелых инженерных машинах на базе танков Т-72 и Т-90, оснащенных бульдозерным отвалом и подъемным краном, расчищают снежные заносы на дорогах. Как сообщает автор, снегом замело дороги и улицы Быковского, Николаевского и Палласовского района. Для того чтобы добраться до места снежных заторов, участники отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения преодолели 250 км. С просьбой о привлечении военных к уборке дорог от снега к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.