Танки расчищают улицы от снежных заносов в Волгоградской области

В Волгоградской области более 20 военнослужащих на тяжелых инженерных машинах на базе танков Т-72 и Т-90, оснащенных бульдозерным отвалом и подъемным краном, расчищают снежные заносы на дорогах.Как сообщает автор, снегом замело дороги и улицы Быковского, Николаевского и Палласовского района. Для того чтобы добраться до места снежных заторов, участники отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения преодолели 250 км.С просьбой о привлечении военных к уборке дорог от снега к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
C 2014 года www.amsrus.ru
Ну не танки)) Бульдозерный тягач
Only registered users can comment.