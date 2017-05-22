Hyundai Motor в пятый раз поддержал Сестрорецкий полумарафон 7

Российский завод компании Hyundai Motor поддержал Сестрорецкий полумарафон, который состоялся 21 мая 2017 года

Легкоатлетический забег прошёл на территории Курортного района Санкт-Петербурга, в соревнованиях приняли участие около 700 человек, более 500 из которых пробежали дистанцию 21 км, остальные – 5 км.

Завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» обеспечил участников питьевой водой и питанием на дистанции, а также наградил победителей полумарафона призами и медалями финишёра, которые традиционно достались всем атлетам, успешно завершившим дистанцию в 21 км, и победителям в забеге на 5 км.

Помимо соревнований для взрослых в рамках полумарафона были организованы детские старты на дистанцию 200 и 400 метров, в которых приняли участие спортсмены в возрасте от 4 до 13 лет. Все участники детских стартов получили сувениры от Hyundai.

Hyundai Motor на соревнованиях представляли 74 сотрудника российского завода, спортсмены проявили отличную выдержку и выносливость, преодолев длинные дистанции забега.

«Поддержка Сестрорецкого полумарафона стала хорошей ежегодной традицией для нашего предприятия. Занятия спортом на свежем воздухе – это всегда залог здоровья и отличного настроения. Мы рады видеть среди участников соревнований большое количество наших сотрудников и совсем юных спортсменов», —

отметил Виктор Васильев, директор по внешним связям завода «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» поддерживает Сестрорецкий полумарафон уже пятый год подряд. Активное участие в социально значимых мероприятиях региона — важная часть политики добрососедства и концепции развития социальной ответственности, которая реализуется по всему миру под девизом «Изменим мир вместе!» и является неотъемлемой частью развития компании Hyundai Motor.