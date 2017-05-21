Презентация маршрута ралли «Шёлковый путь-2017» 20

Представлен маршрут ралли-рейда «Шёлковый путь-2017», проложенный на Toyota Hilux

За 50 дней до старта ралли-рейда «Шелковый путь-2017» в гостинице The Ritz Carlton в Москве был представлен маршрут двухнедельного международного ралли-марафона. Серийные пикапы Toyota Hilux с минимальными доработками первыми прошли по будущей трассе, задав участникам предстоящей гонки высочайшую планку проходимости в условиях степей, грунтовых трасс, пустыни и гигантских дюн.

Детали маршрута ралли «Шелковый путь- 2017» стали главной интригой для 200 гостей пресс-конференции, а выдающиеся внедорожные возможности Toyota Hilux – гарантией того, что он будет максимально интересным и сложным. На мероприятии присутствовали именитые пилоты со всего мира, включая пилота команды Overdrive Racing и действующего обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Нассера Аль-Аттия, выступающего на автомобиле Toyota Hilux.

Трансконтинентальный ралли-марафон традиционно стартует на Красной площади в Москве, пройдет по территории трех стран – России, Казахстана и Китая – и завершится в Сиане. Новый маршрут – новый вызов участникам ралли: в этом году в него вошли несколько не испытанных ранее этапов. Огромные дюны пустыни Гоби, знаменитый участок в Дуньхуане, который не был пройден год назад из-за песчаной бури, и решающие спецучастки перед Сианем будут держать участников и болельщиков в напряжении до самого финиша. В общей сложности финальный маршрут насчитывает 9 608 километров, 14 этапов и 17 спецучастков.

Общая дистанция – 9608 км

Общая дистанция спецучастков – 4089 км (42,6 % от всей дистанции гонки)

Доля спецучастков относительно общей дистанции ралли выросла на 4,32 %

Доля спецучастков на территории России относительно общей дистанции по России выросла на 8,11 %

Общая дистанция лиазонов на маршруте ралли сократилась на 1111 км

Разведка маршрута проходила в два этапа – в ноябре 2016-го и апреле-мае 2017 года – на Toyota Hilux с минимальной подготовкой. На автомобилях были дополнительно установлены: лифт кузова, силовые бамперы, защита рулевых тяг, дополнительный свет, радиостанция, шноркель (воздухозаборник) и каркас безопасности.

Детальная проработка каждого этапа занимала от двух до трех дней. Каждую точку на участке внедорожники проходили несколько раз, чтобы эксперты смогли внести в «дорожную книгу» все подробности трассы и информацию о расположении ориентиров. Самым труднопроходимым стал этап разведки в пустыне Гоби, где Toyota Hilux ежедневно работали по 12 часов, двигаясь по рыхлому песку и преодолевая дюны высотой до 350 метров. За ходовой день команда проходила около 700-1000 км. Всего для заполнения 1085 страниц «дорожной книги» автомобилям понадобилось пройти 11 000 километров в течение 700 часов.

В 2017 году официальными автомобилями международного ралли «Шелковый путь» вновь стали внедорожники Toyota.

«Спортивные экипажи на автомобилях Toyota с первого года участвуют в нашей гонке и всегда присутствуют на подиуме, доказывая всем, что они обладают высокой надежностью и отличными техническими характеристиками. Автомобили Toyota Hilux в составе нашей группы прокладки маршрута первыми «пробивают» бездорожье для будущих участников ралли, всегда своевременно выполняя наши задачи»,

– отметил легендарный российский гонщик и руководитель проекта «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Во время презентации в отеле The Ritz Carlton президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки торжественно передал Владимиру Чагину 20 ключей от автомобилей Land Cruiser на время проведения гонки.

«Шелковый путь» – это ралли международного уровня и самый значимый проект в российском автоспорте. Для нас большая честь поддержать этот проект во второй раз. Мы гордимся тем, что внедорожники Toyota стали официальными автомобилями ралли «Шелковый путь». И мы уверены в том, что они успешно справятся с этой важной задачей»,

– сказал в своей речи президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.