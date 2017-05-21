Acura исключает возврат в Россию в ближайшее время 19

Бренд Acura не планирует в ближайшие годы возобновить поставки на российский рынок

Соответственная информация предоставляется представителями подразделения «Хонда Мотор Рус». Acura появилась на российском рынке в 2014 году. За два года японцам удалось продать около 2000 автомобилей, а лидирующей по продажам моделью японского бренда стал кроссовер MDX.

Всего в России было продано 1,5 тысячи таких автомобилей. Машины марки Acura перестали поставляться на территорию России в апреле 2016 года. Руководство компании Honda объяснило этот шаг тем, что российский рынок очень пошатнулся в последнее время, добавив, что «в скором времени поставки автомобилей возобновятся».