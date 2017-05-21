24 часа прямой трансляции вокруг музея Porsche 11

По случаю 24-часовой гонки в Ле-Мане музей Porsche в гоночный уик-энд будет открыт в течение 33 часов без перерыва: с 9:00 часов субботы, 17 июня, до 18:00 часов воскресенья

18 июня, посетители смогут посмотреть живую трансляцию гонки, начинающуюся с 15 часов. Помимо этого, на территории вокруг музея запланирована обширная культурно-развлекательная программа. Вход на протяжении всего уик-энда будет бесплатным.

Оба предыдущих года Porsche с инновационным ле-мановским прототипом 919 Hybrid был победителем как в 24 часах Ле-Мана, так и в чемпионате мира по гонкам на выносливость World Endurance Championship (WEC) в зачёте производителей и в зачёте пилотов. В этом году любители автоспорта смогут следить за главным состязанием чемпионата на крупноформатных проекционных экранах и дисплеях сразу на нескольких демонстрационных площадках, как под открытым небом, так и непосредственно в выставочном зале и в музейной мастерской.

Победитель Ле-Мана и чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук и ведущий Вальтер Ципзер прокомментируют для посетителей ход гонки с многочисленными прямыми включениями с командой Porsche на пит-лейне в Ле-Мане. После трёх лет неизменного состава пилотов команда Porsche LMP 2017 вышла на старт с двумя заново укомплектованными экипажами: гибридным болидом со стартовым номером 1 управляют действующий чемпион мира и победитель Ле-Мана сезона 2016 Нил Яни (33 года, Швейцария), Андре Лоттерер (35 лет, Германия) и Ник Тэнди (32 года, Великобритания). Кокпит второго автомобиля команды Porsche со стартовым номером 2 делят между собой Тимо Бернхард (36 лет, Германия), чемпион мира сезона 2015, и два новозеландца – Эрл Бамбер (26 лет) и Брендон Хартли (27 лет).

Как и в прошлом году, параллельно с 24-часовой гонкой состоятся гонки «Carrera Rennbahn Challenge». В сотрудничестве с Rennbahn AG средней школы Людвига Уланда, город Хаймсхайм, на автодроме Carrera будет проведено восемь 3-часовых гонок.

На автотренажёрах, которые круглосуточно открыты для доступа внутри здания, любой посетитель может самостоятельно сесть за руль и проехать трассу Сарта в Ле-Мане на 919 Hybrid. Многочисленные возможности для развлечения предусмотрены и для юных посетителей музея – они могут выиграть свой диплом гонщика на шести разных интерактивных площадках. В то время как на прилегающей территории детская школа вождения Porsche Kids Driving School приглашает их в игровой форме изучить правила безопасного поведения на дороге, на выставке в творческой мастерской они могут оформить свой собственный автомобиль Porsche.

Также одним из многочисленных «гвоздей» программы станет и колесо обозрения, с 18-метровой высоты которого открывается панорама на Поршеплатц. Вдобавок ко всему ежечасно стартуют экскурсии по постоянной экспозиции музея. Помимо общего обзорного ознакомления освещается история успеха Porsche в Ле-Мане. Также имеется возможность в рамках кратких экскурсий получить представление о процессе производства на головном заводе компании Porsche в Цуффенхаузене.