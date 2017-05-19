В Volvo тоже будет Android 12

Volvo Cars объявляет о тесном сотрудничестве с компанией Google, результатом которого станет новое программное обеспечение на базе Android.

Доступ к широкому ассортименту приложений и служб появится на новых моделях Volvo в течение ближайших двух лет. Партнерство обещает коренным образом изменить границы взаимодействия клиентов Volvo с их автомобилями. Впечатляющий каталог популярных приложений для Android, разработанных Google, Volvo или другими компаниями, будет содержать сервисы, связанные с автомобилем и прогнозирующие ситуации как внутри него, так и вокруг.

«Для нас партнерство с Google – важный стратегический шаг. Платформа и сервисы Google расширят возможности пользователей благодаря большей персонализации, в то время как Android даст нам больше гибкости с точки зрения развития»,

– заявил Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам VolvoCar Group.

Партнерство Volvo Cars с Google отражает стремление сближения между автомобильной и технологической отраслями в связи с развитием направления подключенных автомобилей. Использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем.

«Мы рады партнерству с Volvo в проекте интеграции Android в подключенные автомобили следующего поколения. Благодаря этому мы можем предоставить водителям Volvo больше возможностей через информационно-развлекательную платформу и богатую экосистему приложений Android и сервисов Google»,

– отметил Патрик Брэди (Patrick Brady), вице-президент компании AndroidEngineering в Google.