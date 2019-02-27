Новый Kia Soul доберется до России летом

Новое поколение городского кроссовера Kia Soul получило одобрение типа транспортного средства в России

Продажи стартуют в России летом 2019 года. На российском рынке автомобиль будет представлен с тремя вариантами бензиновых двигателей.

Soul – культовая модель Kia, которая завоевала немало наград и призов, полностью обновилась, но осталась абсолютно узнаваемой. Сохранились характерные черты, которые сделали этот яркий городской кроссовер с необычным обликом таким популярным. Третье поколение Soul построено на новой модульной платформе и кроме неповторимого стиля предлагает улучшенные ходовые характеристики и акустический комфорт.

На российском рынке новый Kia Soul будет представлен с тремя вариантами бензиновых двигателей: два атмосферных, объемом 1.6 MPI (120 л. с.) и 2.0 MPI (147 л. с.) литра, а также турбонаддувный 1.6 T-GDI (200 л.с.). Трансмиссий также будет три: 6-ступенчатая «механика», автоматическая коробка передач с шестью передачами и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, предназначенная для самой мощной версии Soul – GT Line.

KIA Soul третьего поколения отличается более продуманной компоновкой: еще проще и удобнее стали посадка в салон и выход из него, а также размещение багажа. Кроссовер стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Габариты нового Soul составляют (ДхШхВ) 4197 x 1801 x 1600 мм. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

Мировая премьера абсолютно нового Soul состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж.