Старт продаж рамного Hower Н3
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Старт продаж рамного Hower Н3
Май 10 15:01 2017

«Чайна Автомаркет», официальный дистрибьютор российских автомобилей DW Hower, объявляет о старте продаж рамных внедорожников Hower Н3.

Автомобили собираются на заводе в Ставрополе из машинокомплектов, поставляемых китайской компанией Great Wall Motors. Автомобиль вернется в автосалоны уже в мае 2017 года.

DW Hower H3 собираются на заводе в Ставрополе. Выпускаемые автомобили соответствуют  экологическому классу Евро 5 и  сертифицированы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011.

Важным преимуществом Hower Н3 – является полный привод и рамная конструкция кузова.

Под капотом Hower H3 – 2-литровый двигатель Mitsubishi (4G63S4T) с турбонаддувом. 4-цилиндровый мотор имеет мощность 149 л.с. и  крутящий момент в 250 Н-м при 4200 об/мин. Силовой агрегат, пришедший когда-то из серии, созданной для World Rally Championship, сейчас уже традиционно устанавливается на автомобили, которым приходится покорять бездорожье.

Hower H3 комплектуется независимой пружинной передней подвеской с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажной задней подвеской, а также дисковыми тормозами спереди и сзади. Кроме того, автомобили оснащаются системой экстренного торможения (BAS), системой контроля давления в шинах, датчиками заднего хода и автоматической системой отключения подачи топлива при столкновении.

Автомобиль обладает опциями: электроподогрев сидений, обогрев боковых зеркал, современная мультимедийная система с камерой заднего вида, датчиками дождя и света.

Коммерческий директор «Чайна Автомаркет» Татьяна Колодина

Рамный внедорожник Hower Н3 также оснащен системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», которая входит в стандартное оснащение модели и успешно прошла тестирование в Научно-исследовательском центре по испытаниям и доводке ФГУП «НАМИ».

По словам коммерческого директора «Чайна Автомаркет» Татьяны  Колодиной, в настоящее время проводится активная работа по формированию дилерской сети. К концу 2017 года планируется открыть 60 дилерских предприятий, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей DW Hower. Планы продаж – 6000 автомобилей до конца 2017 года.

Цена DW Hower H3 в комплектации  Comfort составит 1 230 000 рублей.

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4G63S4TGreat WallHowerН3
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Sergey Dolin
    Май 10, 15:07 #1 Sergey Dolin

    2л, турбина. Увы.

  2. Дмитрий Лельчук
    Май 10, 16:08 #2 Дмитрий Лельчук

    стою перед выбором..

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