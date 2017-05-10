Старт продаж рамного Hower Н3 86

«Чайна Автомаркет», официальный дистрибьютор российских автомобилей DW Hower, объявляет о старте продаж рамных внедорожников Hower Н3.

Автомобили собираются на заводе в Ставрополе из машинокомплектов, поставляемых китайской компанией Great Wall Motors. Автомобиль вернется в автосалоны уже в мае 2017 года.

DW Hower H3 собираются на заводе в Ставрополе. Выпускаемые автомобили соответствуют экологическому классу Евро 5 и сертифицированы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011.

Важным преимуществом Hower Н3 – является полный привод и рамная конструкция кузова.

Под капотом Hower H3 – 2-литровый двигатель Mitsubishi (4G63S4T) с турбонаддувом. 4-цилиндровый мотор имеет мощность 149 л.с. и крутящий момент в 250 Н-м при 4200 об/мин. Силовой агрегат, пришедший когда-то из серии, созданной для World Rally Championship, сейчас уже традиционно устанавливается на автомобили, которым приходится покорять бездорожье.

Hower H3 комплектуется независимой пружинной передней подвеской с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажной задней подвеской, а также дисковыми тормозами спереди и сзади. Кроме того, автомобили оснащаются системой экстренного торможения (BAS), системой контроля давления в шинах, датчиками заднего хода и автоматической системой отключения подачи топлива при столкновении.

Автомобиль обладает опциями: электроподогрев сидений, обогрев боковых зеркал, современная мультимедийная система с камерой заднего вида, датчиками дождя и света.

Рамный внедорожник Hower Н3 также оснащен системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», которая входит в стандартное оснащение модели и успешно прошла тестирование в Научно-исследовательском центре по испытаниям и доводке ФГУП «НАМИ».

По словам коммерческого директора «Чайна Автомаркет» Татьяны Колодиной, в настоящее время проводится активная работа по формированию дилерской сети. К концу 2017 года планируется открыть 60 дилерских предприятий, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей DW Hower. Планы продаж – 6000 автомобилей до конца 2017 года.

Цена DW Hower H3 в комплектации Comfort составит 1 230 000 рублей.