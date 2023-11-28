Omoda объявляет о запуске продаж Omoda E5 в Европе

Один из основных мировых трендов сфокусирован на сохранении окружающей среды и формировании новой экологически чистой системы транспорта. Многие правительства стран активно поддерживают производителей и владельцев электромобилей законодательными мерами, стимулируя крупные компании инвестировать значительные средства в исследования и разработки нового поколения электромобилей (NEV).

Omoda, уже представленная на 20 мировых рынках, выпустила свою первую полностью электрическую модель под названием Omoda E5, которая впервые была представлена на Шанхайском автосалоне и привлекла большое внимание общественности. В октябре представители мировых СМИ смогли оценить выдающиеся характеристики нового электромобиля Omoda.

Теперь любой житель европейского континента сможет оценить все преимущества электрокара Omoda E5. Новинка появится в продаже в различных европейских странах с четвертого квартала этого года. Компания Omoda уже зарегистрировала дочерние фирмы на континенте, чтобы укрепить свои позиции в сфере экологически чистого транспорта. В России премьера Omoda E5 запланирована на первый квартал 2024 года.

Европа является долгосрочным лидером в усилиях по снижению выбросов углекислого газа в транспортном секторе, что соответствует стратегии развития, выбранной компанией Omoda. Согласно исследованию Европейского инвестиционного банка, почти половина опрошенных из стран ЕС предпочитают приобретать именно электромобили. Это подтверждается статистикой, согласно которой с 2018 по 2022 год ежегодные продажи NEV в Европе выросли на 58%.

Инновационный электромобиль Omoda E5 призван стать одним из лидеров продаж на европейском рынке. Этот автомобиль отличается низким энергопотреблением, составляющим всего 15,5 кВт/ч на 100 км, обеспечивая запас хода до 430 км и уменьшая необходимость частой зарядки. Помимо этого, Omoda E5 использует технологию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею от 20% до 80% всего за 30 минут, делая каждую поездку максимально комфортной.