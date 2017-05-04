Москва встанет в пробках 37

Власти Москвы попросили водителей отказаться от поездок в часы пик.

Специалисты спрогнозировали серьезные затруднения движения при выезде из города 4 и 5 мая.

В Москве 4 и 5 мая ожидается сложная дорожная ситуация по направлению в сторону области, что связано с открытием дачного сезона и продолжительными праздникам. В связи с этим водителям рекомендуется отказаться от поездок за город в часы пик. Об этом со ссылкой на ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) сообщает агентство «Москва».

«Сегодня и завтра основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00. Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Также рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда за город — в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00), либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00», – отмечается в сообщении ЦОДД.

По прогнозам специалистов, самые значительные затруднения могут возникнуть на магистралях сразу после пересечения с МКАД, где сокращается количество полос движения. В число таких дорог входит Щелковское и Алтуфьевское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Ленинский проспект. Кроме того, в вечернее время коллапс может возникнуть на Профсоюзной улице, на съездах с ТТК, а также в центре города.

Ранее московские власти заявили, что в Москве ожидаются серьезные пробки вплоть до конца августа 2017 года. Это связано с дорожными работами, проводимыми в рамках программы по благоустройству столицы «Моя улица». Специалисты ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) предсказали, что загруженность дорог в утренние и вечерние часы пик вырастет до восьми-девяти баллов.

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