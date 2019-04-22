Гонщик Кен Блок ппродемонстрировал свой новый Ford F-150 Raptor

Кен Блок опубликовал видеоролик, в котором он впервые «выехал на прогулку» на своем новом автомобиле – Ford F-150 Raptor.

Автомобиль для шоумена подготовили специалисты калифорнийской компании SVC Offroad, специализирующейся на производстве аксессуаров для пикапов. Пробный заезд состоялся на пыльной трассе в Моабе, штат Юта.

Основой для Ford F-150 Raptor стал пикап Raptor нынешнего поколения. В мастерской SVC Offroad на него установили кит-комплект подвески с усиленными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5 с ходом 406 мм, укороченные силовые бамперы, расширители колесных арок из стекловолокна, новый интеркулер и колесные диски, а также выхлоп из нержавеющей стали и дополнительные блоки внешнего освещения.

Работа над Ford F-150 Raptor завершилась в декабре прошлого года, но только сейчас погодные условия позволили опробовать автомобиль на закрытой дороге в Юте. По словам Блока, Ford F-150 Raptor хорошо показал себя в деле, легко подключается в режиме полного привода и хорошо управляем.

В ноябре прошлого года Кен Блок и его команда Hoonigan Racing Division превратили в настоящий автомобиль детскую кровать в форме Ferrari Testarossa.

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