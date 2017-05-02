Стартовали продажи обновленного Nissan Terrano 75

Nissan представляет обновленный Nissan Terrano: еще больше комфорта и практичности.

Компания Nissan объявляет о старте продаж обновленного Nissan Terrano 2017 модельного года. Благодаря улучшенной организации внутреннего пространства, изменениям в дизайне интерьера, а также технологическим и функциональным доработкам, обновленный внедорожник предлагает еще больше комфорта и практичности.

Nissan Terrano 2017 модельного года оснащен технологией «ЭРА-ГЛОНАСС», системой удаленного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, и новой навигационной системой с более ярким и контрастным 7-дюймовым дисплеем. Также Nissan Terrano получил улучшенную камеру заднего вида, удобный подрулевой джойстик для управления аудиосистемой и белую подсветку бортового компьютера и центральной консоли.

Одним из важнейших обновлений стал встроенный круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Благодаря встроенной функции ограничения скорости, круиз-контроль можно использовать как на свободной трассе, так и в плотном потоке автомобилей, где он позволяет следовать по маршруту, соблюдая ограничения скорости.

Интерьер автомобиля был доработан с учетом локальных условий эксплуатации и требований российских покупателей. Nissan Terrano 2017 года выпуска оснащен сидениями с обновленным форм-фактором, которые обшиты новыми износостойкими материалами. Отделка приборной панели и центральной консоли спокойная, но элегантная. В салоне предусмотрены удобные отделения для размещения и хранения вещей, в том числе отделение с крышкой, расположенное над центральной консолью, и карманы в спинках передних сидений (начиная с комплектации Elegance).

В обновленном Nissan Terrano устанавливается рулевое колесо нового дизайна, обеспечивающее более легкое и приятное управление автомобилем. Теперь водитель может управлять настройками круиз-контроля и аудиосистемой, не отвлекаясь от управления автомобилем. Центральная консоль также была изменена с учетом предпочтений потребителей. Интерфейс панели стал еще более эргономичным, а расположение элементов консоли позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.

При общей компактности Nissan Terrano отличается внушительным багажным отсеком – 408 литров для полноприводной модификации и 475 л. для версии с передним приводом. Terrano предлагает массу возможностей трансформации салона. При сложенных сидениях заднего ряда объем багажного отсека достигает 1 636 л. За счет складывания спинки сиденья переднего пассажира багажный отсек значительно увеличивается, позволяя перевозить предметы длиной до 2,65 м.

Для Nissan Terrano доступно на выбор два надежных и проверенных в эксплуатации двигателя. Доказавший свою эффективность бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л развивает мощность 84 кВт (114 л.с.) и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП.

Альтернативный вариант – двигатель с рабочим объемом 2,0 л мощностью 105 кВт (143 л.с.) и крутящим моментом 195 Нм. Данный двигатель доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.

В комплектации Comfort автомобиль оборудован двигателем 1,6 литра, передним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стартовая цена – от 925 000 рублей без учета специальных предложений. В максимальном исполнении Tekna с двигателем объемом 2,0 л и автоматической трансмиссией цена Nissan Terrano составит 1 220 000 рублей.



