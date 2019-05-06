Алкозамки и скрытые камеры: что ждет каршеринг

Для снижения аварийности на автомобилях каршеринга планируется ввести ряд ограничений

Число операторов каршеринга в Москве достигло 14 штук, а парк автомобилей перевалил за отметку 17,5 тыс. машин и считается вторым по величине в мире. Власти столицы посчитали, что в среднем одним арендованным транспортным средством за день пользуются восемь человек. Однако параллельно со стремительным ростом популярности каршеринга увеличивается и число дорожных инцидентов с участием этих автомобилей. Депутаты и профильные ведомства выступили с целым рядом предложений, которые могут снизить аварийность арендованных машин.

Алкозамки

Одна из самых опасных историй, связанных с каршерингом, — это нетрезвые водители. В ведомстве объясняют, что часто автомобилисты, садясь нетрезвыми за руль арендованной машины, думают, что их никто не остановит и не проверит. Для борьбы с такими нарушителями автомобили каршеринга уже в ближайшее время хотят оснащать специальными алкозамками. Перед запуском двигателя водитель должен будет пройти быстрый тест на наличие алкоголя в крови. Для этого он должен дунуть в специальное устройство на панели автомобиля. Только после этого система разрешит завести двигатель.

Подобная практика применяется в ряде зарубежных стран. По мнению зампреда комитета Госдумы по транспорту Владимира Афонского, установка такого устройства обойдется примерно в 30–40 тыс. руб., и это не приведет к существенному подорожанию каршеринга.

Ужесточение финансовой ответственности за ДТП

На данный момент большинство столичных операторов каршеринга требуют с виновника ДТП возмещение ущерба. Сумма выплат варьируется от тарифа и класса используемой машины. В большинстве случаев выплаты составляют от 15 до 100 тыс. рублей. Для пьяных водителей законом предусмотрено наказание в виде штрафа 30 000 руб. и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

Помимо этого, все операторы каршеринга также накладывают свои собственные штрафы за попадание в ДТП в состоянии опьянения. Сумма варьируются от 50 до 250 тыс. рублей. Кроме того, пьяному водителю придется возмещать ущерб в полном объеме.

В комитете Госдумы по экономполитике уже посчитали, что таких мер недостаточно и финансовую ответственность для пьяных виновников аварий необходимо ужесточить. Полученные средства предложили потратить на установку дополнительных систем безопасности в автомобилях каршеринга.

Система сканирования лиц

Нередки случаи использования автомобилей каршеринга водителями без прав. В большинстве случаев компании просто не могут узнать, что у водителя ранее отобрали удостоверение.

В ГИБДД уже не раз обращали внимание на эту проблему. Так, начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил разработать особые системы контроля за пользователями каршеринга, чтобы не допустить за руль людей, не имеющих на это права. Одной из мер в этом направлении может стать ввод системы сканирования лица потенциального водителя и сверка его с базой данных перед посадкой в машину. Однако, как будет работать такая система и во сколько обойдется операторам оснащение своих машин такой технологией, пока неизвестно.

Скрытые камеры

Особые скрытые камеры поставить в машины каршеринга собирается Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет». Такие меры объясняют многочисленными фактами воровства клиентами сервиса. Чаще всего из автомобилей каршеринга пропадают коврики, магнитолы, канистры с омывающей жидкостью. Не брезгуют злоумышленники и щетками для снега, дворниками, а также аккумуляторами.

Данные с камер будут храниться на серверах операторов каршеринга. Просматривать видео из машин каршеринга планируют только в случае воровства и, как следствие, по запросу МВД или прокуратуры. Поэтому в «Автонет» уверены, что внедрение новой технологии никак не заденет личную свободу пользователей каршеринга.

Камеры для водителя

Следить за состоянием водителей в автомобилях каршеринга предлагает и департамент информационных технологий. Для этого ведомство планирует использовать видеокамеры, которые передают картинку из салона в реальном времени по сетям стандарта 5G. Такой эксперимент уже проводится в Москве. Ожидается, что новая технология будет контролировать, не засыпает ли водитель за рулем, и следить за тем, чтобы в салоне машины не совершались противоправные действия.

Не моложе 25 лет

Министерство транспорта рассмотрит возможность введения возрастного ограничения для клиентов каршеринга. С такой просьбой в ведомство обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, аренду автомобиля следует разрешить только лицам старше 25 лет. При этом водительский стаж у автомобилиста должен составлять не менее трех лет. На данный момент операторы каршеринга предлагают разный порог входа как по опыту, так и по возрасту клиента.

Бан для нарушителей

Злостные нарушители правил дорожного движения в будущем рискуют оказаться в черном списке операторов каршеринга. Заблокировать для таких водителей доступ к услуге попросил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Владимир Афонский. Попасть в эту категорию могут водители, за которыми числится более пяти штрафов за год. В свою очередь представители нескольких столичных сервисов заявили, что уже блокируют самых проблемных клиентов. Однако, как часто это происходит, уточнять отказались.

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