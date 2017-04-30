За что водители не любят мотоциклистов 153

Самое распространенное нарушение среди них – скоростной режим. И оно же чаще всего становится причиной ДТП.

Материал о том, почему байкеры не любят водителей, вызвал неоднозначную реакцию у читателей. Autonews.ru решил взглянуть на проблему с другой стороны: что нужно помнить мотоциклисту, чтобы доездить до конца сезона.

«Гильдия автошкол» провела опрос среди выпускников трех десятков московских автошкол об отношении к мотоциклистам. Более 70% из двух тысяч опрошенных признались, что байкеры их раздражают, прежде всего, своим поведением: движутся слишком быстро и опасно маневрируют. Тем не менее, при соблюдении ПДД мотоцикл оказывается не опаснее автомобиля.

Водителей с началом мотосезона призывают быть внимательнее: заранее включать поворотники и осматриваться по сторонам, прежде чем совершить маневр. Также нужно правильно оценивать расстояние до приближающегося в зеркале заднего вида мотоцикла.

«В автошколах учат проводить осмотр каждые 8-10 секунд и создавать безаварийное пространство вокруг автомобиля. У мотоциклиста скорость на 30-40 % больше, чем у меня, в зеркале он появляется внезапно. Поэтому в сезон стоит смотреть по сторонам намного чаще – каждые 4-5 секунд», – рассказал председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

Не менее серьезная ответственность лежит и на мотоциклистах. Тем более, что многим после зимнего перерыва необходимо вспомнить навыки вождения двухколесной техники.

Самое распространенное нарушение среди них – скоростной режим. И оно же чаще всего становится причиной ДТП. Мотоцикл в России покупают прежде всего для острых ощущений. Он практически неуязвим для средств фото- и видеофиксации, так как регистрационный знак на мототехнике расположен сзади. Исключение составляют только камеры, «стреляющие» в корму, но их количество невелико.

«Каждый сам принимает решение, с какой скоростью ехать. Это улицы, а не трек, мы не боремся за секунды, у нас основная задача – приехать из точки А в точку Б, вернуться домой живым. Человек должен ехать в зоне своего комфорта. Не стоит совершать резких ускорений со светофора – мотоцикл и так динамичнее автомобиля», – рассказал шеф-инструктор школы BMW Driving Experience Владимир Бурцев.

По его словам, спортивный стиль вождения небезопасен для движения по обычным дорогам и предназначен для специальных площадок и трасс.

Еще один повод для недовольства автомобилистов – движение в междурядье, на которое в ПДД нет прямого запрета. В правительстве сейчас намерены провести эксперимент с созданием отдельных стоп-линий для мотоциклистов. Такие линии, располагающиеся ближе к светофору, чем автомобильные, подразумевают, что двухколесным транспортными средствам разрешат проезжать между рядами. Автор инициативы, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что так у байкеров появится возможность остановиться ближе к светофору и уезжать первыми. Это безопаснее, чем трогаться из узкого коридора между машинами.

«Год назад во Франции разрешили двигаться между рядами, если поток автомобилей непрерывный и его скорость меньше 50 км в час. Фактически это проезд через пробку, и в этом случае я оправдываю мотоциклистов, которые едут на 10-15 км/ч быстрее, чем автомобили. Но если поток идет со скоростью 80 км/ч, а мотоциклист прошивает его на 180-ти, то это уже опасное вождение», – рассказал Autonews.ru автогонщик и автор многих книг по вождению автомобиля Михаил Горбачев.

Он обратил внимание на то, что мотоциклистам нужно определиться, где они хотят ездить. Например, на МКАД некоторые едут слева у отбойника, а появляются справа между левым и следующим рядом. Это небезопасно: излишне вежливый водитель может сдвинуться в сторону, завидев приближающийся мотоцикл и прижать другого байкера. По мнению Горбачева, справа от отбойника кольцевой достаточно места для проезда «скорой помощи» и полицейской машины, не говоря о мотоцикле. В идеальной ситуации необходимы специальные знаки, указывающие мотоциклисту, где именно ехать между рядами на разных трассах.

По данным агентства «Автостат», на 41,6 млн легковых автомобилей в России приходится 2,4 млн мотоциклистов. Многие водители считают мотоциклистов младшими братьями, хотя они равнозначные участники дорожного движения. Поправить эту ситуацию помогла бы реформа обучения – эксперты жалуются на недостаточное количество занятий в реальных условиях.

«В школах нужно увеличивать количество практики. Из 190 часов всего 15% отдается вождению в реальных условиях, а остальное время человек занимается у школьной доски и на закрытой площадке. Мотоциклистам также необходимо сдавать «город», – отметил Сергей Лобарев.

Кроме того, «Гильдия автошкол» изучает вопрос о поэтапной сдаче на категорию «A”. Таким образом, новичок сначала будет водить легкий мотоцикл, а спустя некоторое время, пересядет на тяжелый. Сейчас мотоциклистам со стажем менее двух лет запрещается перевозить пассажиров.

«Никакое обучение в авто- или мотошколе не даст вам уважения самого себя на дороге. Если вы сами себя не уважает, кто будет уважать вас. В Европе никто не открывает окно и не выбрасывает мусор. У нас это в порядке вещей. Если нет культуры вождения автомобилистов и мотоциклистов, ничего не исправить ни ужесточением мер, ни запретами», – предположил Владимир Бурцев, добавив, что активное мотодвижение в России существует уже несколько лет, и ситуация медленно меняется к лучшему.

О недостатке культуры вождения говорят и другие эксперты. По их мнению, стоит ориентироваться на европейский опыт взаимодействия мотоциклов и автомобилей. И упомянутые отдельные стоп-линии для мотоциклов как раз активно применяются в Европе.



