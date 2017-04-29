Вставь пистолет в бак – пирозапуск

Field Marshall Fowler
Первоначальный вариант, известный с начала XX века на стационарных моторах и тракторах, предусматривал подачу пороховых газов прямо в цилиндр поршневого двигателя, причём патрон мог воспламеняться ударом обыкновенного молотка. Более поздняя конструкция, появившаяся в 1930-х годах в авиации, представляла собой поршень, приводимый в движение пороховыми газами, при поступательном движении через винтовой валик проворачивавший торцевой храповик двигателя (т.н. Coffman starter).
Стартер Кофмана
Пиростартер до сих обязателен для двигателей спасательных шлюпок, так как в экстремальной ситуации на ее борту может не оказаться других источников энергии для запуска. Встречаются пиростартеры и на некоторых двигателях для снегоходов.
На тракторе Field Marshall Fowler (выпускался с 1945 по 1957 в Великобритании) устанавливалась система пирозапуска. Холостой патрон (чаще 12 калибра) загружался в казенную часть на впускной системе двигателя. Тлеющую бумагу помещают в головку блока цилиндров, а картридж запускают, постукивая молотком по базе выступающего пальца. Патрон выстреливает толкая пороховыми газами поршень и запуская двигатель.
Существенный недостаток этого метода – пороховые, углеродные остатки, которые часто вызывали замятие декомпрессионного клапана, а также значительно увеличивали нагрузку на двигатель.
При запуске используется оригинальная казенная конструкция ружья.
И еще один Фельдмаршал Фаулер
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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