Вставь пистолет в бак – пирозапуск 77

Для запуска двигателя могут применяться газы от пиропатрона.

Первоначальный вариант, известный с начала XX века на стационарных моторах и тракторах, предусматривал подачу пороховых газов прямо в цилиндр поршневого двигателя, причём патрон мог воспламеняться ударом обыкновенного молотка. Более поздняя конструкция, появившаяся в 1930-х годах в авиации, представляла собой поршень, приводимый в движение пороховыми газами, при поступательном движении через винтовой валик проворачивавший торцевой храповик двигателя (т.н. Coffman starter ).

Пиростартер до сих обязателен для двигателей спасательных шлюпок , так как в экстремальной ситуации на ее борту может не оказаться других источников энергии для запуска. Встречаются пиростартеры и на некоторых двигателях для снегоходов .

Field Marshall Fowler

На тракторе Field Marshall Fowler (выпускался с 1945 по 1957 в Великобритании) устанавливалась ​​система пирозапуска. Холостой патрон (чаще 12 калибра) загружался в казенную часть на впускной системе двигателя. Тлеющую бумагу помещают в головку блока цилиндров, а картридж запускают, постукивая молотком по базе выступающего пальца. Патрон выстреливает толкая пороховыми газами поршень и запуская двигатель.

Существенный недостаток этого метода – пороховые, углеродные остатки, которые часто вызывали замятие декомпрессионного клапана, а также значительно увеличивали нагрузку на двигатель.

Field Marshall Fowler

Запуск 1945 FM-2 Wildcat BU 86774.

При запуске используется оригинальная казенная конструкция ружья.

И еще один Фельдмаршал Фаулер



