Новый кроссовер от Skoda показался на дороге 130

Появилось видео, где запечатлен новый кроссовер Karoq чешской компании Skoda. Кроссовер тестируют без камуфляжа на дороге общего пользования.

Сообщается, что новая модель будет официально представлена 18 мая в Стокгольме, а первый публичный показ — на Франкфуртском салоне в сентябре.

На данный момент известно, что кроссовер получит увеличенные размеры. Машина станет длиннее Skoda Yeti на 106 миллиметров, но легче почти на 100 килограммов. В движение автомобиль будет приводиться турбированным двигателем объемом от одного до двух литров. Линейку двигателей он разделит с Seat Ateca и Audi Q2. Это будут бензиновые и дизельные агрегаты с диапазоном мощности от 120 до 220 л.с. Также ожидают появление гибридной силовой установки.

Будучи образцовым представителем модельной линейки марки, новый Skoda Karoq предлагает просторный салон и вместительный багажник, инновационные системы помощи водителю, полностью светодиодные фары головного света и – впервые в истории бренда, – цифровую приборную панель. Для модели будет предложено пять двигателей мощностью от 85 кВт (115 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.), четыре из которых являются полностью новыми. Также среди умных решений для нового кроссовера – система VarioFlex для задних сидений и виртуальная педаль для бесконтактного открытия дверцы багажника.

Одного взгляда на форму кузова, крупные габариты и стремительные линии достаточно, чтобы понять, что перед вами абсолютно новый автомобиль. Skoda Karoq – кроссовер с характером: его эмоциональный и динамичный дизайн с множеством «хрустальных» элементов определяет новый фирменный стиль Skoda для автомобилей сегмента SUV.

Компактный кроссовер достигает 4 382 миллиметров в длину, 1 841 миллиметра в ширину и 1 605 миллиметров в высоту. Большая колесная база длиной в 2 638 миллиметров (для версий с полным приводом – 2 630 миллиметров) определяет уверенное поведение Skoda Karoq на дороге. Увеличенные габариты положительно сказались на удобстве пассажиров – запас пространства для коленей составляет 68 миллиметров.

Автомобили Skoda традиционно отличаются тщательно продуманной компоновкой. Это относится и к новому компактному кроссоверу Karoq. С разложенными сиденьями второго ряда объем багажника достигает 521 литра, в сочетании с опциональной системой VarioFlex пространство может варьироваться от 479 до 588 литров. Если сиденья сложить, объем возрастает до 1 630 литров. Кресла можно снять полностью, в этом случае компактный SUV превращается в грузопассажирский автомобиль с багажным объемом в 1 810 литров.

Лидер в сегменте: сетевое взаимодействие

Возможности сетевого взаимодействия делают Skoda Karoq лидером в своем классе по этому параметру. Элементы информационно-развлекательной системы основаны на модульной архитектуре концерна Volkswagen Group второго поколения. Благодаря этому автомобиль предлагает инновационные функции, интуитивно-понятный интерфейс и сенсорные дисплеи емкостного типа. Топовые мультимедийные системы Columbus и Amundsen оснащены точками доступа WLAN. Модуль мобильной связи LTE доступен для системы Columbus в качестве опции. Интернет-соединение по самому быстрому на сегодняшний день стандарту позволяет пассажирам комфортно пользоваться своими смартфонами и планшетными компьютерами.

Возможности Skoda Connect совместимы со стандартом LTE и разделены на две категории. Онлайн-сервисы информационно-развлекательной системы предоставляют в режиме реального времени еще больше информации и возможностей навигации. Сервис Care Connect выполняет функцию удаленного доступа к автомобилю и оказания помощи. Кнопка экстренного вызова, которая станет элементом обязательного оснащения всех автомобилей для рынка Европы в 2018 году, также доступна в составе сервиса Care Connect. Доступ к дополнительным онлайн-услугам можно получить через приложение Skoda Connect. Благодаря им можно удаленно проверить состояние автомобиля, настроить его функции или найти его местоположение при помощи смартфона.

Интеллектуальное сетевое взаимодействие между автомобилем и смартфоном в Skoda Karoq достигло принципиально нового уровня. Платформа SmartLink+, совместимая с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink™, доступна в качестве опции для базовой мультимедийной системы Swing, а для топовых систем Columbus и Amundsen она входит в базовое оснащение. Бокс для беспроводной индуктивной зарядки телефона одновременно выполняет функцию подключения устройства к антенне на крыше автомобиля.

По некоторым данным, цена новинки составит около 21 000 евро.



